Volker (Bjarne Mädel, re.) und sein Sohn Benny (Nick Julius Schuck, li.) kommen nur schwer über die Runden – "Geliefert", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: ZDF und BR/TV60Film/Juergen Olcz

19.40 REPORTAGE

Re: One-Way-Ticket aus Budapest – Ungarn in Berlin Viktoria will weg aus Ungarn. Die tief gespaltene Gesellschaft, der Druck auf Menschen, die anders sind, Vetternwirtschaft und Medienzensur vertreiben sie aus ihrer Heimat. Ihre Kinder sollen in einer anderen Welt aufwachsen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Kolumbien – Das entfesselte Paradies (2) Hier in Kolumbien finden sich nahezu alle Ökosysteme und Klimazonen. Die ideale Grundlage für einen großen Reichtum an Fauna und Flora. Heute geht es an die entlegene, kaum besiedelte Pazifikküste

und hinauf in die Anden. Bis 21.05, ORF 2

20.15 PREKÄR

Geliefert (D 2020, Jan Fehse) Volker ist Paketzusteller, hat kein Geld, ist alleinerziehender Vater des 16-jährigen Benny. Ein illegaler Nebenjob soll Abhilfe schaffen. Doch diese vermeintliche Lösung zieht Volker nur noch tiefer in den Strudel. Mit Bjarne Mädel, Julius Schuck. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Misha und die Wölfe Sam Hobkinson erzählt in seiner Doku die Geschichte der Schriftstellerin Misha Defonseca, deren angebliche Holocaust-Erzählungen zum Bestseller wurden. Aber ein Rechtsstreit mit ihrer Verlegerin führt zu Nachforschungen und einer Spurensuche nach Beweisen zu Mischas Identität. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Auswirkungen des Lockdowns, iberische Vorbilder und leistbares Wohnen. Zu Gast im Studio ist Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Poetry-Slammer, Autor und Musiker Elias Hirschl und die Schauspielerin Adele Neuhauser. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das Geheimnis des Yoga Yoga hat seine Wurzeln im Hinduismus und Buddhismus. Inwiefern aber ist es selbst Religion? Was macht einen echten Yogi, eine echte Yogini aus? Die Sendung begibt sich auf die Suche nach den Ursprüngen. Ab 23.10 Uhr folgt Die Kung-Fu-Nonnen des Himalaya. Bis 23.40, ORF 2

23.40 EMANZIPATION

7 Göttinnen (Angry Indian Goddesses, IND 2015, Pan Nalin) Freida (Sarah-Jane Dias) lädt ihre besten Freundinnen aus Collagezeiten vor ihrer Hochzeit zur Junggesellinnenfeier ein. Was nach kitschiger Brautschau riecht, entwickelte sich zur emotionsgeladenen Achterbahnfahrt im Spannungsfeld zwischen Traditionen und Moderne. Bis 1.20, ORF 2