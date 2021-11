Erwin Van Lambaart tritt mit 1. April kommenden Jahres seinen Job an der Spitze des Glücksspielunternehmens an

Wird neuer Chef der Casinos Austria: Erwin Van Lambaart. Foto: casag

Wien – Es werden nicht die leichtesten Zeiten sein, in denen der neue Vorstandschef der Casinos Austria AG (Casag) seinen Job antritt: Am 15. März 2022 wird der Niederländer Erwin Van Lambaart in den Vorstand des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns einziehen und ab 1. April dort als CEO tätig sein.

Das hat der Aufsichtsrat der von den Corona-Maßnahmen hart getroffenen Gesellschaft, an der die Republik 33,24 Prozent hält, am Montag in einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Der Niederländer leitet seit 2016 die staatliche Holland Casino mit ihren 14 Kasinos und folgt in der Casag auf Bettina Glatz-Kremsner. Neben ihm haben zwei weitere Kandidaten ein Hearing vor dem Nominierungsausschuss absolviert.

Unrühmliche Geschichte

Glatz-Kremsner war 30 Jahre im Konzern tätig und wurde 2019 Chefin. Im Rahmen jenes Vorstandsumbaus, in dem Peter Sidlo Finanzvorstand wurde und aus dem die Causa Postenschacher mit all ihren innenpolitischen Folgen wurde. (gra, 22.11.2021)