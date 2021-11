Gegen den deutschen Fußballtrainer Markus Anfang wird ermittelt.

Die Pandemie treibt mittlerweile seltsame Blüten. Wegen des Vorwurfs, ein Impfzertifikat gefälscht zu haben, ermittelt die deutsche Staatsanwaltschaft gegen den Fußballtrainer Markus Anfang. Der 47-Jährige trat nach anfänglichem Dementi von seiner Funktion als Betreuer des Zweitligisten Werder Bremen zurück. Auch sein Co-Trainer Florian Junge geht, gegen ihn wird ebenfalls ermittelt.

Das örtliche Gesundheitsamt hatte wegen Ungereimtheiten bezüglich Anfangs Impfpasses Anzeige erstattet. Eine Chargennummer des Impfstoffs soll nicht existieren, der Termin der Zweitimpfung sich mit einem Trainingslager des Klubs im Zillertal überschnitten haben. Ein weiteres Detail, das die Behörden stutzig machte: Laut Dokument erhielt Anfang im April die erste Impfung und im Juli die zweite. Warum begab er sich dann im August aufgrund eines Verdachtsfalls in der Mannschaft als offiziell Ungeimpfter in Quarantäne, wenn er das laut Impfpass gar nicht mehr musste?

Geimpft, genesen, getestet, gefakt

Sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten, wäre das freilich ein fatales Signal in Zeiten von rasant steigenden Infektionszahlen. Bremens Fußballfans ist das Lachen zumindest nicht gänzlich vergangen. Beim Duell mit Schalke 04 am Wochenende bat so mancher Zuschauer um Einlass bei einer 4G-Veranstaltung: geimpft, genesen, getestet und gefakt.

Für Markus Anfang könnte es das größte Eigentor seiner Karriere sein. Seine Laufbahn als Profi begann der Kölner bei Fortuna Düsseldorf, seine größten Erfolge feierte er aber in Österreich. Für FC Tirol Innsbruck absolvierte der Mittelfeldmotor 127 Spiele, gewann zwischen 2000 und 2002 drei Meistertitel. Kurz darauf gingen die Tiroler in Konkurs und Anfang nach Kaiserslautern.

Patchwork-Familien-Vater

2008 kickte er noch einmal wenige Monate für die in der zweiten Liga spielenden Innsbrucker. Zwei Jahre später wechselte der Patchwork-Familien-Vater von fünf Kindern ins Trainergeschäft. Der Aufstieg mit Holstein Kiel in die zweite Bundesliga war eine Art Meisterstück. In Bremen übernahm er im Sommer, nach dem ersten Abstieg aus der deutschen Bundesliga seit 41 Jahren für den deutschen Traditionsklub.

Noch vor einer Woche sagte Anfang zur Debatte über eine Impfpflicht für Spieler und Personal: "Ich bin selbst geimpft, aber jeder darf seine Entscheidung treffen." Es könnte sich im Nachhinein um eine bemerkenswert dreiste Aussage gehandelt haben. (Florian Vetter, 22.11.2021)