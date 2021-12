Gon Vienna

Das Geschäft Gon der Modemacherin Christina Steiner. Foto: Gon

Zum zehnten Jubiläum ihres Labels Gon hat sich Modedesignerin Christina Steiner einen eigenen Store im ersten Wiener Gemeindebezirk gegönnt: Er ist nicht nur Verkaufsraum, sondern ein von sieben befreundeten Künstlern und Künstlerinnen mitgestalteter Erlebnisraum geworden. Für Fans von Seidenkleidern eine empfehlenswerte Anlaufstelle!

Marc-Aurel-Straße 5, 1010 Wien, shop@gonvienna.com, Mi–Fr: 12–18, Sa: 12–18, gonvienna.com





Ringking / Max Grün

Schmuckstücke abseits der Massenware herzustellen hat sich Goldschmied Max Grün auf die Fahnen geschrieben. Seit 1995 ist er diesem Motto nun schon treu und produziert so abgefahrene Stücke wie den Anhänger "Leberkäs-Semmel" aus Silber und Bronze. Auch wer auf der Suche nach individuellen Eheringen ist, ist hier an der richtigen Adresse.

Kleeblattgasse 9, 1010 Wien, 0699/17341144, Mo–Fr: 10–12.30, 14–18, ring-king.com





Rudolf

In ihrem Atelier in Wien-Liesing ersinnen Lisa Mladek und Antonia Maedel seit 2014 die Designs für hochwertige, natürlich gefärbte Strickwaren. Schon Mladeks Vater hat in der Färberei Fritsch am selben Standort mit Naturfarben und Garnen zu experimentieren begonnen. Rudolf lässt alles in Werkstätten im Radius von 150 km um Wien produzieren.

Bauernmarkt 11, 1010 Wien, hello@rudolfvienna.at, Di–Sa: 11–18, rudolfvienna.com





Obenaus Filzwerkstatt

1903 eröffnete Richard Obenaus ein Hut- und Filzschuhgeschäft im steirischen St. Gallen. Seine Urgroßenkelin Julia führt die Familientradition in vierter Generation weiter. 2014 hat sie eine Filzwerkstatt in Wien eröffnet. Das Sortiment umfasst Pantoffeln, Brillenetuis und Sitzauflagen aus Filz, welcher zu 100 Prozent aus reiner Schafwolle aus Österreich besteht.

Fugbachgasse 6, 1020 Wien, 0650/2177425, obenaus.eu





Uppers and Downers

Wer sich heuer noch mit Ugly-Christmas-Sweatern eindecken will, sollte sich das Uppers and Downers notieren: Hier gibt’s eine solide Auswahl an Weihnachtspullis. Aber nicht nur. Der Shop ist eine fixe Adresse für Liebhaberinnen und Liebhaber von Secondhandmode. Regelmäßig verkauft auch Influencerin Madeleine Alizadeh hier ihre Sachen.

Burggasse 46, 1070 Wien, 0650/9900822, Mo–Fr: 11–19, Sa: 11–18, uppersanddowners.com





Handschuh am Neubau

Feine Accessoires findet man in diesem alteingesessenen Geschäft in Wien-Neubau, das seit 1965 besteht. Zu entdecken gibt es hier neben hochwertigen Hosenträgern, Socken, Trinkflaschen, Regenschirmen und diversen Spazierstöcken aus österreichischer Produktion jede Menge Handschuhe für jeden Anlass.

Neubaugasse 44, 1070 Wien, 01/5226993, Di–Fr: 10–12, 13–19; Sa: 10–12, 13–18, handschuh-neubau.at





Sagan Vienna

Tanja Bradaric und Taro Ohmae gründeten 2016 das Label Sagan Vienna, das für feine Lederwaren steht. Ihr Markenzeichen sind Handtaschen, die ein Stück des klassischen Wiener Geflechts wie im Thonet-Stuhl N° 14 eingearbeitet haben. Italienisches Kalbsleder wird für alle Stücke in Manufakturen in Spanien und Belgrad verarbeitet.

Gutenberggasse 1/2, 1070 Wien, 0650/5030184, Fr: 15–20, Sa: 13–18, sagan-vienna.com





Katharina Husslein

Vintage-Modeschmuck aus den 1950er- und 1960er-Jahren, Art-déco-Moccalöffel oder Eiswürfelbehälter: Katharina Husslein beherbergt echte Schätze in ihrem kleinen Geschäft in der Josefstädter Straße 11. Die Kunsthistorikerin hat die Räumlichkeit heuer von Susanne Haneke übernommen – und versprochen, sie im Sinne der Vorbesitzerin weiterzuführen.

Josefstädter Straße 11, 1080, 0650/2021211, Do+Fr: 16–19, Sa: 11–14.30, @katharinahusslein





APA-To

Der neue Design-Shop Apa-to. Foto: Apa-to

In dem schönen neuen Store Apa-to sitzt jedes Detail. Die beiden Macherinnen Nedra Chachoua und Jenny Yoko Mory haben österreichisches wie internationales Design von Matthias Kaiser, Onka Allmayer-Beck, Siup oder Ann Vincent zusammengetragen. Wer nicht kaufen will, kann zum Kaffeetrinken an der selbst designten Theke kommen!

Hofmühlgasse 25, 1060 Wien, 0676/7033059, Mo: 9–12, Di–Mi: 9–18, Do–Fr: 9–19, Sa: 10–17, apa-to.com





Sheyn

Das Wort sheyn bedeutet auf Jiddisch "schön" und steht für die Sehnsucht nach Schönheit. Sheyn nennt sich denn auch das Wiener Designstudio, das von Nicolas Gold und Markus Schaffer gegründet wurde. Die beiden produzieren vor allem Wohn-Accessoires wie die bekannten Vasen aus PLA (eine Maisbasis!) voll digital im 3D-Druckverfahren.

Lerchenfelder Straße 7/IV, 1070 Wien, 0664/2337557, Mi–Sa: 12–18, sheyn.at





Volta Vienna

Fans der mühelosen Schlichtheit skandinavischen Designs werden im Concept-Store der gelernten Grafikerin Cornelia Wedam-Liegler fündig. Für Volta Vienna kuratiert sie ein feines Sortiment bestehend aus Wohn- accessoires, Artprints, Büchern, Kosmetik und Tableware mit modernem, minimalistischem Flair und einer Prise Selbstironie.

Siebensterngasse 28, 1070 Wien, 0650/9701159, Mo–Fr: 10–18.30, Sa: 11–18.30, voltavienna.com





Tulü Porzellan

Von Hand gemacht und von Hand bemalt ist das Porzellan aus türkischer Produktion, das hier in der Märzstraße im 15. Wiener Bezirk feilgeboten wird. Die Palette ist vielfältig: mal in Naturtönen gehalten, mal bunt, mal modern, mal klassisch, aber auf keinen Fall langweilig. Im Showroom kann man gustieren und nach dem richtigen Set Ausschau halten.

Märzstraße 34, 1150 Wien, 0660/9417700, Mo–Sa: 10–18, tuluporzellan.at





WYT

Das Geschäft von Ulrike Knopp in der Währinger Straße ist nichts für Liebhaber bunter Farben. Die feinen Stücke zum schöner Wohnen im skandinavischen Stil – von Pölstern, Teppichen, Körben, Sesseln bis zu Keramik und Decken – sind nämlich ausschließlich in gedeckten Farben wie Weiß, Grau, Beige oder Braun gehalten.

Währinger Straße 123, 1180 Wien, 0699/12242510, Mo–Fr: 10–18, Sa: 10–17, wyt.at





SASU

Das Sasu für allerlei fesche Kleinigkeiten in der Wiener Innenstadt. Foto: SASU

Nach Dornbirn und Palma hat nun auch Wien seinen Sasu-Shop. Hier findet man edlen Schnickschnack der Sonderklasse: Accessoires wie Taschen und Portemonnaies, Audiozubehör, Kosmetik und noch vieles mehr. Die vertretenen Marken in dem netten kleinen Geschäft heißen u. a. Uashmama, Nicolas Vahé, The Bridge oder Broste Copenhagen.

Singerstraße 27, II, 10–10a, 1010 Wien, 0699/17153073 Mo–Fr: 10–18.30, Sa: 10–18, sasu.shop





Poppys

Dieser Concept-Store im Karmeliterviertel bietet eine kuratierte Auswahl an nachhaltigen Lifestyleprodukten für Kinder und Erwachsene: von Kleidung über Spielsachen und Kosmetikprodukte bis hin zu Delikatessen und portugiesischer Keramik. Vor allem Freundinnen und Freunde des skandinavischen Designs werden sich hier wohlfühlen.

Hollandstraße 18/2, 1020 Wien, 0660/1059055, Mo–Fr: 10–19, Sa: 9–15, poppys.at





Répertoire

Geschenke für Große, Kleine, aber auch Tiere lassen sich bei Répertoire finden. Beispielsweise eine Leckerlischleuder für den verspielten Hauswuffi oder eine Butterdose mit Rotkehlchendeckel der britischen Firma Quail Ceramics für die Mama oder Schwester. Derzeit gibt es auch eine große Auswahl an witzigem Christbaumschmuck.

Otto-Bauer-Gasse 9 & 18, 1060 Wien, 01/9438433, Mo–Fr: 10–19, Sa: 10–18, repertoire-shop.at





allerhand wien

Ganz in der Nähe der Kennedybrücke liegt der kleine Laden Allerhand Wien. Inhaberin Elisabeth Kohl verkauft darin Produkte aus Manufakturen sowohl aus Österreich als auch anderen europäischen Ländern, etwa Leinensachen aus dem Mühlviertel, Papierwaren aus Deutschland oder auch hölzernes Salatbesteck aus Litauen.

Nisslgasse 16, 1140 Wien, 0678/1299934, Mo: 14–18, Di–Fr: 10–18, Sa: 10–18, allerhand.wien





Macchiarte

Es ist ein kleiner Tempel für Leute mit Kaffeeleidenschaft. Das Geschäft, das heuer von der Weihburggasse in die Singerstraße übersiedelt ist, bietet zehn italienische Kaffeemarken, heimische Bohnen und chromblitzende Kaffeemaschinen. Die Marken heißen La Pavoni, Quick Mill und Lelit. Auch Baristakurse und allerlei Zubehör werden angeboten.

Singerstraße 22, 1010 Wien, 01/5122401, Mo: 10–18, Sa: 10–17, macchiarte.com





Pastamara

Eine Mischung aus Bar und Restaurant, das Pastamara im Hotel Ritz-Carlton. Foto: Getty Images / Gerhard Wasserbauer

Seit drei Jahren betreibt der sizilianische Spitzenkoch Ciccio Sultano im Hotel Ritz-Carlton sein Lokal Pastamara, ein Hybrid aus Bar und Restaurant. Im Lokal integriert ist auch ein kleiner Concept-Store, wo man Köstlichkeiten aus Sizilien vom bitteren Orangenlikör Amara über Olivenöl bis zu besonderen Fischkonserven erwerben kann.

Schubertring 5–7, 1010 Wien, 01/31188150, Mo–So: 10–23, pastamara.com





Warenhandlung

Die beiden Schwestern Christiane Wenighofer-Wanits und Stephanie Wanits führen in ihrem feschen Geschäft ausschließlich Waren, die sie durch Ausprobieren kennengelernt haben. Der Schwerpunkt liegt auf gesunden regionalen Lebensmitteln, es gibt aber auch umweltfreundliche Aufbewahrungsboxen, Reinigungsmittel und netten Schnickschnack.

Marxergasse 13, 1030 Wien, 01/2864095, Mo–Fr: 7.30–18, Sa: 8–13, warenhandlung.at





Glasraw

Die Tage des Plastikstrohhalms sind endgültig gezählt. Umweltfreundliche Alternativen sind gefragt, etwa Trinkhalme aus extra stabilem Spezialglas. Sie stammen aus heimischer Produktion. Glasraw nennt sich das E-Commerce-Unternehmen, das sie in verschiedensten Ausführungen anbietet. Die Glastrinkhalme sind leicht zu reinigen und, no na, wiederverwend- und recyclebar.

glasraw.com





MOOI – Beauty & Concept Store

MOOI, wo es nachhaltige Kosmetik gibt. Foto: Martin Flousek

Wenn nicht gerade Lockdown herrscht, bietet der kleine Laden in der Josefstädter Straße Kosmetikbehandlungen an. Augenbrauen- und Wimpernstyling stehen ebenso auf dem Programm wie Fußmassagen, Pediküre und Maniküre. Dabei werden ökologisch vertretbare Nagellacke verwendet, und auch sonst wird bei Mooi möglichst ressourcenschonend gearbeitet.

Josefstädter Straße 50, 1080 Wien, 01/9978012, Di–Fr: 9–19, Sa: 9–16, mooi-beauty.at





e.Bosco

Neben Feinkostläden und kleinen Restaurants befindet sich in der Servitengasse im neunten Bezirk auch ein Blumenladen. Florist Ewald Pühringer setzt mit seinem Sortiment auf saisonale Schnittblumen von Kleinbetrieben aus Wien, Nieder- und Oberösterreich. Sträuße für verschiedenste Anlässe werden ebenso angeboten wie Blumen-Abos und Topfpflanzen.

Servitengasse 8, 1090 Wien, 01/3191166, Mo–Fr: 8–19 (Do: 8–20), Sa: 9–17, ebosco.at





1100kind

Rosarote Puppen und Superheldenfiguren Fehlanzeige! Wer nachhaltiges, unter fairen Bedingungen hergestelltes Kinderspielzeug ohne Gender-Zuschreibungen kaufen möchte, kann sich an die Schwestern Melanie Görec und Jasmin Cay wenden. Die beiden betreiben seit 2019 ein Spielzeuggeschäft im Sonnwendviertel.

Sissy-Löwinger-Weg 5/4, 1100 Wien, 0676/3709338, Di–Fr: 9.30–13 / 15–18, Sa: 10–17, 1100kind.com

(RONDO, 12.12.2021)