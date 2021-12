Der Würzige

Kissenspray beruhigend Foto: Heidi Seywald

Der anfangs recht kräftige, würzig-süße Duft nach Lavendel und Orange erinnert ein wenig an einen Saunaaufguss, macht sich aber nach einer Weile ganz gut. Wälzt man sich während einer schlaflosen Nacht öfter umher, kommt man noch ein, zwei Stunden nach dem Auftragen in den Schnuppergenuss. Spätestens am Morgen ist er aber zu Ende.

Kissenspray beruhigend von Susanne Kaufmann, z. B. bei Staudigl, 22 Euro

4 von 6 Punkten





Der Fruchtige

Schlaf gut Bio-Kopfkissenspray Foto: Heidi Seywald

Auch dieser Kandidat bringt eine Mischung aus Lavendelöl und Orangenblütenwasser auf das Kissen, wobei sich die Orange durchsetzt und über mehrere Stunden hinweg einen mild-fruchtigen Duft entfaltet. Wacht man nachts auf, kann man sich unter einen Orangenbaum in wärmere Gefilde träumen. Der Bio-Spray kann auch direkt auf die Haut aufgetragen werden.

Schlaf gut Bio-Kopfkissenspray von Taoasis, aus der Apotheke, 9,90 Euro

5 von 6 Punkten





Der Alkoholische

Profissimo Raum- und Kissenspray, Foto: Heidi Seywald

Der günstigste Testkandidat riecht anfangs intensiv nach in Alkohol eingelegtem Lavendel und sollte sparsam vor der Nachtruhe eingesetzt werden. Nach ein paar Minuten wird der Duft milder und verfliegt bald ganz. Mit dem Preis kommen Abstriche in der Qualität: Der Spray soll nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Er kann dafür als Raumduft verwendet werden.

Profissimo Raum- und Kissenspray, bei DM, 2,95 Euro

2 von 6 Punkten





Der Milde

French Lavender Pillow Mist Foto: Heidi Seywald

Der Pillow Mist verlässt sich auf die beruhigende Wirkung von purem Lavendel aus der Provence. Im Vergleich zu den anderen Sprays ist der letzte Kandidat am Kissen unaufdringlich und bald kaum noch wahrnehmbar. Man kann dennoch versuchen, von Südfrankreich zu träumen, notfalls muss man in einer unruhigen Nacht eben nachsprühen.

French Lavender Pillow Mist, von The Body Shop, 12 Euro

4 von 6 Punkten

(Davina Brunnbauer, RONDO, 2.12.2021)