Wie Nigella Lawson in ihrem neuen Buch "Kochen, essen, leben" schreibt: Man braucht keinen Vorwand, um Brownies zu backen

Die Britin Nigella Lawson hat in der Vergangenheit einige Kochbücher geschrieben und viele verkauft. Ihr neuestes entstand teils während des ersten Lockdowns – und damit hatte sie viel Zeit zu schreiben.

Nigella Lawson, "Kochen, essen, leben", Dorling Kindersley, 2021, 352 Seiten, 27,80 Euro

"Kochen, essen, leben" ist daher kein klassisches Kochbuch, sondern ein sehr persönliches Buch mit Anekdoten und Essays zum Thema Essen, Kochen, Genuss. Wer ihre bevorzugten Zubereitungsarten von Lieblingszutaten – das erste Kapitel ist der Sardelle gewidmet – erfahren möchte, sollte diese Essays genau lesen.

Weitere Rezepte mit Zutatenliste und Foto gibt es aber auch. Jedenfalls kein Kochbuch für Lesefaule. (Petra Eder, RONDO, 27.11.2021)

Schwarzwälder Brownies

ZUTATEN für 16 Brownies

Schwarzwälder Brownies Foto: © DK-Verlag / Jonathan Lovekin

150 g getrocknete Kirschen

75 ml Kirschwasser (oder Orangensaft)

200 g Bitterschokolade (70 % Kakaoanteil; am besten Blockschokolade)

200 g Butter

100 g dunkler Muscovadozucker

225 g Zucker

¼ TL feines Meersalz

25 g Kakaopulver

4 große Eier (Zimmertemperatur)

100 g geröstete Haselnusskerne

150 g Mehl (oder glutenfreies Mehl)

1 TL fein gehackter Rosmarin

Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Eine quadratische Backform (23 × 23 cm) mit Backpapier auskleiden. Etwas Schweres daraufsetzen, damit es nicht verrutscht, während Sie die Brownies machen.

2. Die Kirschen in einen sehr kleinen Topf geben. Kirschwasser (oder Saft) dazugießen. Zum Kochen bringen, dabei häufig rühren, damit alle Kirschen Flüssigkeit abbekommen. 1 Minute sprudelnd kochen lassen, dann den Topf vom Herd nehmen. Die Kirschen darin etwas abkühlen und sich vollsaugen lassen.

3. Die Schokolade hacken und die Butter in Scheiben schneiden, damit sie leichter schmilzt. Die Butter in einen Topf (22 cm Ø) geben und bei sehr schwacher Hitze zerlassen. Die Schokolade hinzufügen. Wenn beides fast verschmolzen ist, vom Herd nehmen. Schokolade und Butter behutsam mit einem Teigschaber verrühren, Zucker, Salz und Kakaopulver dazugeben und behutsam unterrühren. Vom Herd nehmen und die Mischung etwas abkühlen lassen.

4. Die Eier in einer kleinen Schüssel verquirlen. Die Nüsse in eine Tüte geben und mit einem Nudelholz etwas zerschlagen. Das Schöne: Fast alle zerspringen in perfekte Hälften.

5. Nach und nach mit einem Schneebesen die Eier sorgfältig unter die Schokomischung rühren. Anschließend das Mehl langsam unterziehen, bis nichts mehr davon zu sehen ist. Die getränkten Kirschen, die Nüsse und den Rosmarin in den Topf geben und unterheben. Die Masse in die vorbereitete Form geben.

6. Im heißen Ofen 25–30 Minuten backen. Die Brownies sind fertig, wenn sie oben etwas trocken aussehen und die Ränder beginnen, sich von der Backform zu lösen. Bei der Stäbchenprobe dürfen beim Herausziehen einige Krümel am Stäbchen haften, aber keine rohe Masse. Innen sind die Brownies dann trotzdem schön feucht.

7. In der Form auf einem Gitter abkühlen lassen. Warme Brownies sind herrlich – ihre Form halten sie aber erst, wenn sie kalt sind. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Und wenn Sie Reste kalt stellen, werden Sie reich belohnt: Kühlschrankkalt schmecken Brownies wie allerfeinstes Toffee.