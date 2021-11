Pro

von Guido Gluschitsch

Gadsen sind eigentlich kein geeigneter Kinderersatz. Man kann sich zwar hervorragend um sie kümmern und sich ausgelassen über sie ärgern, so richtige Freude machen kann man ihnen aber nicht. Oder nur schwer.

Darum ist der Adventkalender, den Herbert und Fridolin bekommen, heuer keine Sammlung von Katzenleckerlis – von denen kriegen sie eh so auch zu viele –, sondern anders befüllt.

24 kleine Schachteln haben wir in eine große gelegt. In der einen ist eine kleine Spende an einen Gnadenhof, in der nächsten eine kleine Zuwendung für die Wildtierhilfe, da ein bisserl Futter fürs Tierheim. Aber auch Geschichten finden sich in den Schachteln. Solche, die die Katzen gerne hören, wenn sie zum Streicheln kommen. So wie die von dem Jäger mit dem Zucker im Tank oder die von dem Fiaker mit dem Pech am Kutschbock.

Und am 24., wenn alle Boxen ausgeleert sind, freuen sich die Biester doch noch richtig. Über die leere Schachtel: "When it fits, I sits!"