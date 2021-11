TDer südkoreanische Technologieriese Samsung will einem Zeitungsbericht zufolge in den USA eine neue Chipfabrik bauen. Samsung plane eine 17-Milliarden Dollar teure Halbleiterfabrik in der Stadt Taylor, im US-Bundesstaat Texas, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott werde am Dienstag eine "wirtschaftliche Ankündigung" machen.

Samsung: Noch keine Wahl getroffen

Auf Anfrage erklärten die Südkoreaner, dass eine endgültige Entscheidung über einen neuen Standort noch nicht getroffen sei. Insider hatten zuvor gesagt, dass das texanische Williamson County, in der Nähe der Stadt Taylor, unter den von Samsung in Betracht gezogenen Möglichkeiten das beste Anreizpaket biete. (APA, 23.11.2021)