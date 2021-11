Mehr Unterricht zu Hause würde das Infektionsgeschehen bremsen, sagen Experten. Foto: imago images/Fotostand

Kinder und Jugendliche sind im derzeitigen Infektionsgeschehen eine hochgefährdete Gruppe, das zeigt ein Blick auf das Dashboard der Ages. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen liegt die Inzidenz derzeit bei 2.277 (Stand 21. November) und ist somit weit höher als in allen anderen Altersgruppen.

Auch die Zahl der positiven Testungen an Schulen nimmt zu. In der vergangenen Woche wurden 5.437 positive PCR-Ergebnisse registriert, das waren deutlich mehr als in der Woche davor mit 3.500. Dementsprechend gestiegen ist auch die Zahl der Corona-bedingten Schul- beziehungsweise Klassenschließungen: So waren mit Stand Montag 16 der rund 6.000 Schulen wegen gehäufter Corona-Infektionen zu (Woche davor: vier), dazu kamen noch 492 der insgesamt rund 58.000 Klassen (Woche davor: 159).

Ruf nach Distance-Learning

Um den Lernfortschritt trotzdem zu gewährleisten, gibt es nun offenbar Bemühungen, Distance-Learning zu ermöglichen, wo besonders viele positive Testungen auftreten und es zu Klassenschließungen kommt. Geplant ist, Klassen ab einer gewissen Zahl positiver Fälle seitens der Bildungsdirektionen behördlich verordnet ins Distance-Learning schicken zu können. Die Initiative geht von den Landesbildungsreferenten aus. Noch aber laufen die entsprechenden Abstimmungen. Eltern, die ihre Kinder angesichts des Infektionsrisikos freiwillig zu Hause betreuen, sollen wieder Anspruch auf Sonderbetreuungszeit und die Arbeitgeber Anspruch auf Entgeltfortzahlung bekommen.

Direktoren- und Lehrervertreter fordern mehr Autonomie und wollen die Möglichkeit bekommen, direkt am Schulstandort über das Schließen von Klassen beziehungsweise die Umstellung auf Distance-Learning zu entscheiden. Die Lehrergewerkschafter an den Pflichtschulen und den AHS sprechen sich grundsätzlich für offene Schulen aus. Gleichzeitig verlangen sie aber, dass die komplette Umstellung auf Distance-Learning auch auf Schulebene möglich sein müsse. Das Schließen von Klassen wiederum soll ebenfalls entweder auf Schulebene (AHS) oder durch die Bildungsdirektion (Pflichtschule) mit nachträglicher Genehmigung durch die Gesundheitsbehörde erfolgen können.

Appell, Schulen zu schließen

Distance-Learning ist auch im Sinne der Wissenschafter Erich Gornik (TU Wien), Hanns-Christoph Nägerl (Uni Innsbruck), Norbert J. Mauser, Peter A. Markowich (beide Uni Wien) und Robert Elsässer (Uni Salzburg), die sich mit einem Brief an Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) gewandt haben. Ein Lockdown sei nur effizient, wenn er auch Schulschließungen inkludiert, argumentieren sie. Das habe die Vergangenheit gezeigt. Im März 2020 seien die Infektionszahlen nach zehn Tagen gesunken, als es "Homeoffice für alle" gegeben habe.

Die Wissenschafter sagen voraus, dass die Schulen in den kommenden Tagen massiv für Ansteckungen sorgen werden, die dann über Haushalte weiterverteilt werden. "So ungern wir (auch als Eltern) zu Distance-Teaching drängen, so unvermeidlich ist es nun", heißt es. Nur in begründeten Einzelfällen seien die Schulen für Betreuung offenzuhalten. Ordne man das Distance-Learning nicht gleich an, werde man es in einer Woche tun müssen. (APA, rwh, 23.11.2021)