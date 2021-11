In dieser Galerie: 11 Bilder "Tage, die es nicht gab" mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl. Foto: ORF/MR Film/Fabio Eppensteiner Die letzte Staffel der "Vorstadtweiber" startet am 10. Jänner. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer Gesangstalente sucht Arabella Kiesbauer mit "Starmania" ab 4. März. Foto: ORF "Gute Nacht Österreich" sagt Peter Klien wieder ab 14. Jänner. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling Dominique Devenport und Jannik Schümann in "Sisi". Foto: ORF/Beta Film Neue Teile von Robert Dornhelms "Maria Theresia" mit Ursula Strauss. Foto: ORF/Ceska Televizie/Yan Renelt Lisa Gadenstätter und Hanno Settele. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer Emma Drogunova (Kim) in "Wild Republic". Foto: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo Theresa Riess (Jeanny) und Manuel Rubey (Johannes) in "Jeanny – Das 5. Mädchen". Foto: ORF/Graf Film/Anjeza Cikopano "Universum" über das "Wilde Slowenien". Foto: : ORF/dreiD.at/Franz Fuchs Harald Windisch in "Alles finster". Foto: ORF/Allegro Film/Anjeza Cikopano

Montagabend setzte Alexander Wrabetz mit dem Start der Impflotterie noch ein deutliches Zeichen. Der Präsentation des Programms blieb der scheidende ORF-Generaldirektor am nächsten Tag fern. Am 1. Jänner 2022 übernimmt Roland Weißmann die Unternehmensführung, Stefanie Groiss-Horowitz die Verantwortung für das Programm. Dienstagvormittag lud der ORF mit Noch-Programmdirektorin Kathrin Zechner, Unterhaltungschef Alexander Hofer und Sportchef Hans Peter Trost zur Aussicht auf 2022 – noch ohne Vorhaben des künftigen Managements. Und so sieht es aus:

Das kommt

Für 2022 kündigt der ORF ein Klimamagazin und ein Europa-Journal an. Programmplätze werden für beide gesucht, die Erscheinungsweise sei "jedenfalls regelmäßig", sagt Hofer. Mit ungeklärten Kriminalfällen beschäftigt sich Peter Resetarits in "True-Crime". Peter Klien sagt ab 14. Jänner nach mehrmonatiger Pause wie berichtet wieder "Gute Nacht Österreich" in ORF 1. Beim satirischen Wochenrückblick begibt er sich wieder auf Reportertour. Tortenschlachten hält der Kabarett-Spieleabend bereit.

In "Tage, die es nicht gab" geht es gemeinsam mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl um einen (vermeintlichen) Suizid und Frauengeheimnisse.

13 Folgen "Soko Linz" lösen "Soko Kitz" ab. Was passiert, wenn der Blackout kommt, spielen Hilde Dalik, Harald Windisch, Martina Ebm, Holger Schober, Miriam Fussenegger und Tambet Tuisk 2022 in "Alles finster" vor.

Manuel Rubey nähert sich seinen Wurzeln als Falco im Eventthriller"Jeanny – Das 5. Mädchen". In sechs Folgen spielt sich im kommenden Jahr das Drama um "Sisi" ab. Das kaiserliche Ehepaar spielen Dominique Devenport und Jannik Schümann. "Wild Republic" heißt eine achtteilige Serie mit Verena Altenberger und Gerhard Liebmann über jugendliche Straftäter in einem Resozialisierungsexperiment in den Alpen.

An den 80. Jahrestag der Wannseekonferenz am 20. Jänner 1942 erinnert "Die Wannseekonferenz – Protokoll des Grauens" am 24. Jänner. Regisseur Matti Geschonneck verfilmte das schicksalhafte Treffen führender Vertreter des NS-Regimes mit Philipp Hochmair und Simon Schwarz.

Module des ORF-Players starten im Frühsommer 2022. Auf U30 und Space sollen sich heimische Talente austoben können. Ö1 zieht um auf den Küniglberg, damit wird auch der multimediale Newsroom möglich. Die ZiB bekommt ein neues Studio und einen neuen Schriftzug.

Das bleibt

Vier neue Landkrimis sind veranschlagt, der erste mit Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey startet schon am 21. Dezember. Am 8. Dezember geht die nächste Stadtkomödie mit "Man kann nicht alles haben" raus.

Einmal geht's noch, sagt sich Ursula Strauss – in den Teilen fünf und sechs von Robert Dornhelms Maria Theresia. Zehn neue Folgen von "Schnell ermittelt" sind ebenfalls angekündigt.

Günther Mayr präsentiert weiterhin das Wissensmagazin "Mayrs Magazin – Wissen für alle". Das "Weltjournal" setzt die Städteporträtserie der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten fort.

Hanno Settele und Lisa Gadenstätter schaffen es, mit Selbsterfahrungsreportagen und Dokus das ORF-1-Publikum zu interessieren, also bleiben auch sie 2022 mit "Dok 1" im Programm.

Die Dokureihe "Der talentierte Herr …" in ORF 1 wird fortgesetzt, am 24. November ist das der ehemalige Öbag-Chef Thomas Schmid.

Zeitgeschichte-Dokus erinnern an Engelbert Dollfuß und die Zeit im Schatten von Anne Frank. Neue "Universum"-Folgen kommen, aus Österreich produziert etwa zu Slowenien, Katar, Tschechien und dem Hudson River. "Barbara Karlich Show" und "Vera" sind 2022 weiterhin vertreten.

Ab 4. März treten in "Starmania 22" wieder Gesangstalente unter der Obhut von Arabella Kiesbauer auf. Das Format soll laut Hofer "musikalisch in die Breite gehen", soll heißen, auch Schlager darf fortan gesungen werden.

Das bringt Quote

Die erfolgreiche Impfaufklärungssendung mit Barbara Stöckl erhält aufgrund des hohen Interesses mit knapp einer Million Zuschauern und tausenden Mails im Dezember ihre baldige Fortsetzung. Zum Quotenbringer wird einmal mehr der Sport mit Fußball-WM in Katar im November und Olympischen Winterspielen in Peking im Februar.

"Starnächte" kann es gar nicht genug geben. Neben Wörthersee im Juli und Wachau im September laden Alfons Haider und Barbara Schöneberger im Juni nach Mörbisch.

"9 Plätze 9 Schätze" findet sich ebenso wieder im Programm wie "Liebesg'schichten und Heiratssachen".

Das geht

Die "Vorstadtweiber" geigen ab 10. Jänner zum letzten Mal auf. "Soko Kitz" klärt den letzten Mord.

Das fehlt

Eine Late-Night-Show, mehr Serien mit internationalem Format, mehr Fokus auf Diversität, Arthouse-Projekte sind im ORF-Programm 2022 nicht auszumachen. An der zündenden Showidee wird laut Hofer gearbeitet. (Doris Priesching, 23.11.2021)