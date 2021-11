Ja, eh: Strava, Garmin Connect und Co zu "lesen" ist jetzt nicht unbedingt die allergrößte Geheimwissenschaft. Und so war es auch nicht weiter überraschend, dass Sonntagabend ein paar fragende Botschaften eintrudelten, in denen gefragt wurde, welche Langdistanz denn da in den kommenden Tagen wohl bei mir auf dem Plan stehe.

Weil: Wenn da an zwei Sonntagen hintereinander hügelige Über-30-Kilometer-Läufe auf den diversen Plattformen aufpoppen und am Wochenende drauf Umfänge und Intensität ganz eindeutig runtergehen, ist das ja wohl "Tapern".

Und so ziemlich jeder, der dieses "Anspitzen" schon einmal auf dem Trainingsplan hatte, weiß: "Getapert" wird vor einem großen Lauf. Nur: Was steht da an "Großem" dieser Tage im Rennkalender? Noch dazu jetzt – im Lockdown?