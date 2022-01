Auf Deutsch werden sie Somloer, Somlauer oder Schomlauer Nockerln genannt, auf Ungarisch heißen sie Somlói Galuska. Der Name stammt von dem erloschenen Vulkan Somló im Westen des Landes. Erfunden worden soll das Dessert erst in den 1950er-Jahren sein. Die Urheberschaft wird Károly Gollerits zugeschrieben. Er war einst Oberkellner im Budapester Restaurant Gundel, wo auch die legendären Gundel-Palatschinken erfunden wurden. Die Somlauer Nockerln wurden 1958 bei der Weltausstellung ausgezeichnet.

Heute sind sie nicht nur in Ungarn ein beliebter Dessertklassiker. Auch in Österreich, vor allem im Osten des Landes, findet man sie auf so mancher Speisekarte. Für dieses Familienrezept wird helles und dunkles Biskuit verwendet (bei anderen Varianten wird eine dritte Masse mit Nüssen hinzugefügt). Rosinen oder Rum können im Zweifelsfall weggelassen werden.

Somloar Nockerl. Foto: Michael Steingruber

Zutaten für ca. 8 Portionen

Helles Biskuit

2 Eier

6 dag Zucker

6 dag Mehl

Dunkles Biskuit

2 Eier

6 dag Zucker

2 dag Kakao

4 dag Mehl

Vanillecreme

500 ml Milch

5 dag Mehl

2 Eigelb

1 Packung Vanille

8 dag Zucker

Sirup

8 dag Zucker

100 ml Wasser

50 ml Rum

Schokoladensauce

5 dag Zucker

50 ml Wasser

3 dag Kakao

50 ml Rum

Weiters

5 dag geriebene Walnüsse

5 dag in Rum eingelegte Rosinen

Kakao und Schlagobers zum Dekorieren





Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.