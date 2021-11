Darf es ein bisserl mehr sein? Die Löhne und Gehälter für Handelsmitarbeiter steigen 2022 knapp über der Inflationsrate des Oktober. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Homeoffice spielt es nicht. Seit bald zwei Jahren halten Handelsmitarbeiter in der Pandemie die Stellung, ein großer Teil unter ihnen auch während sämtlicher Lockdowns. Sie ertrugen Aggressionen der Kunden ebenso wie stundenlanges Tragen der Schutzmaske. Sie füllten im Akkord die Regale auf, als Hamsterkäufe Waren knapp werden ließen, und glichen die immer häufiger auftretenden Personalengpässe durch hohe persönliche Flexibilität aus – zumeist auf Kosten der eigenen Familie.

Die Corona-Krise warf ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen im Handel mit seinen 415.000 Angestellten und 134.000 Lehrlingen. Fast jeder Dritte unter ihnen ist im Lebensmittelhandel beschäftigt, der die herausforderndsten Jahre seiner jüngeren Geschichte erlebt. Es sind vor allem Frauen in Teilzeit, die die Versorgung am Laufen hielten und dabei vielfach Arbeitszeiten weit über ihre eigentlichen Verträge hinaus akzeptierten.

Vier Anläufe

Nun ist Zahltag im Handel. Dreimal trafen Österreichs Sozialpartner aufeinander, um sich auf einen neuen Kollektivvertrag für die Branche zu einigen. Dreimal ging man ohne handfestes Ergebnis auseinander. Rundum änderten sich derweil schlagartig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Regierung verschärfte aufgrund der ungebremst wachsenden Infektionsraten einmal mehr Zug um Zug die Ausgangsbestimmungen.

Am Dienstag unternahmen Arbeitgeber und Gewerkschaft den vierten Anlauf. Diesmal machten sie Nägel mit Köpfen.

Die Eckpunkte des Abschlusses: Die Gehälter der Handelsangestellten steigen im kommenden Jahr im Schnitt um 2,8 Prozent Prozent. Durch Anhebung des Einstiegsgehalts für Verkäufer und Berufseinsteiger von 1740 auf 1.800 Euro brutto erhöhen sich die Gehälter für ein Drittel der Angestellten um 3,45 Prozent. Für alle anderen macht das Plus 2,55 Prozent aus.

Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug das Plus bei den Löhnen und Gehältern 1,5 Prozent. Die Inflationsrate erhöhte sich heuer jedoch auf 2,1 Prozent. Im Oktober kletterte sie auf 3,7 Prozent, es ist der höchste Wert seit 13 Jahren. Die Metaller, die in der Regel die Messlatte für weitere Abschlüsse legen, einigten sich nach langem Ringen auf plus 3,55 Prozent. Die Handelsgewerkschaft hatte für ihre Leute den gleichen Zuwachs gefordert.

Nachtzuschlag

Für Arbeiten in der Nacht bis fünf Uhr wurde ein Nachtzuschlag von 50 Prozent vereinbart, der fast ausschließlich den Lebensmittelhandel betrifft. Das Recht der Beschäftigten, ihre Teilzeit aufstocken zu können, dürfen künftig die betrieblichen Sozialpartner per Betriebsvereinbarung regeln. Die Lehrlingseinkommen steigen um durchschnittlich 2,8 Prozent. Darüber hinaus gibt es einen Digitalisierungsbonus von 100 Euro für technisches Equipment.

Was die Rahmenbedingungen betrifft, so hatte die Gewerkschaft ursprünglich auch auf eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche gepocht. Und sie verlangte Zuschläge ab der ersten Stunde an zusätzlichen Diensten. Auch ein Digitalisierungsbonus von 250 Euro für Lehrlinge stand im Raum.

Anita Palkovich, Chefverhandlerin der Arbeitnehmer, wertet den Abschluss als positives Signal für Frauen vor allem in jenen Bereichen des Handels, die in der Pandemie einem besonderen Arbeitsdruck ausgesetzt seien.

Der Handel selbst sieht sich im Tal der Tränen. Der vierte Lockdown innerhalb von zwei Jahren lähmt den zögerlichen Aufschwung. Vor allem Modehändler stecken trotz staatlicher Hilfen tief in der Verlustzone. 140 Millionen Euro an Umsatz gehen dem Handel in Summe derzeit wöchentlich verloren, rechneten Experten der Kepler-Uni Linz vor. Vieles davon lässt sich nicht mehr aufholen. Zu viel an Geschäft fließt in den internationalen Onlinehandel ab. (Verena Kainrath, 23.11.2021)