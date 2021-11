Dennis Novak bereitet sich mit Österreich auf den Davis Cup in Innsbruck vor. Foto: APA/Scheriau

Innsbruck – Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team hat am Montagabend eine dreistündige Trainingseinheit auf dem Centre Court in der Olympiahalle Innsbruck absolviert. "Die Burschen haben einen guten Eindruck hinterlassen, alle sind topmotiviert", sagte ÖTV-Kapitän Stefan Koubek. In den kommenden Tagen steht auch die Beobachtung der Gegner auf der Agenda, erklärte er. Beim Finalturnier geht es am Freitag gegen Serbien (16.00 Uhr) mit Novak Djokovic, am Sonntag ist Deutschland der Gegner.

Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer und das Doppel Oliver Marach/Philipp Oswald bilden Österreichs Aufgebot. "Indoor-Hard ist ja bekanntlich nicht gerade meine bevorzugte Kombination, aber der Platz hier ist eher langsam und die Bälle springen auch ziemlich hoch ab – es ist also genau so, wie ich es gerne mag", erklärte Melzer. "Der Platz ist fair und eher auf der langsamen Seite, die Bälle gehen relativ schnell auf", fügte Novak an.

Dass man in dem "schönen Stadion" vor leeren Tribünen spielen müsse, sei sehr bitter. "Aber wir müssen aus dieser Situation jetzt das Beste machen. Wir haben lange auf diese Woche hingefiebert und mussten mehr als eineinhalb Jahre darauf warten – jetzt werden wir bei diesem Davis Cup alles raushauen", versprach Novak. (APA, 23.11.2021)