20.15 RUNDREISE

Dok 1: Wahlfahrt 21 – Jetzt reden Sie Hanno Settele hat seinen schwarzen Mercedes gegen einen Tesla X getauscht und kurvt damit durch das Land, um mit Bürgerinnen und Bürgern über Politik zu reden. Bis 21.10, ORF 1

21.10 SPURENSUCHE

Der talentierte Herr Schmid. Von der Kunst, Chats zu löschen Die 300.000 Chatnachrichten von Thomas Schmid, Kabinettsmitarbeiter, Generalsekretär, zuletzt Öbag-Chef, bieten reichlich Zündstoff. Wer ist dieser Thomas Schmid, und was steht in den 200.000 Nachrichten, die noch nicht ausgewertet wurden? Bis 21.55, ORF 1

20.15 ABSCHIED UND NEUBEGINN

Die Luft, die wir atmen (D 2021, Martin Enlen) An einem kalten Wintertag besuchen mehrere Gäste ihre Angehörigen in einem Altersheim im Frankfurter Umland. Als Blitzeis her einbricht, bleiben die Gäste unerwartet über Nacht stecken. Die unfreiwillige Übernachtung entpuppt sich dabei aber auch als Chance, Konflikte zu lösen. Bis 21.45, ARD

Foto: HR/Bettina Müller

21.50 DOKUMENTARFILM

Die Wand der Schatten Als eine Sherpa-Familie von einer Gruppe Bergsteiger angefragt wird, einen Treck über die bisher unbezwungene Ostwand des imposanten Kumbhakarna in Nepal anzuführen, steht sie vor einem Dilemma. Der Gipfel ist nicht nur anspruchsvoller als der Mount Everest, sondern er gilt in der lokalen Kirat-Religion als heiliger Berg, der nicht bestiegen werden darf.

Bis 23.25, Arte

22.05 HULDIGUNG

Der echte Freddie Mercury: Die Münchener Jahre Anlässlich des 30. Todestags geht es um die Münchener Jahre der Band Queen und ihres Sängers Freddie Mercury. Auf die Spurensuche der Jahre von 1979 bis 1985 begibt sich Rudi Dolezal. Bis 23.40, Nitro

Freddie Mercury, einer der größten Rockstars aller Zeiten, war regelmäßig zu Gast in München. Nitro begibt sich um 22.05 Uhr auf Spurensuche. Foto: APA/dpa/Werner Baum

23.20 MAGAZIN

Weltjournal: Argentinien – Aufstand der Frauen In Argentinien wird alle 30 Stunden eine Frau getötet, meist von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Partner. Argentiniens Frauen haben begonnen, sich in großem Stil zu organisieren, um dieser grassierenden Gewalt ein Ende zu setzen. Um 23.50 Uhr folgt Weltjournal +: Lebensgefahr Scheidung – Männergewalt in der Türkei. Bis 0.40, ORF 2