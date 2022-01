Mit Hybridreben könnten große Mengen an Pflanzenschutzmitteln eingespart werden: wir besuchten Eugenio Sartori, Direktor der größten Baumschule für Weinreben

Der Großteil der Weinsorten in Europa stammt von aufgepropften Reben. Diese sind allerdings nicht so widerstandsfähig wie Hybridsorten, bei denen zwei Weinspezies gekreuzt werden. Foto: Georges Desrues

Wenn Winzern tatsächlich so viel an der Umwelt läge, wie sie immer behaupten, würden sie viel öfter Hybridreben anpflanzen, sagt Eugenio Sartori, Direktor der nach eigenen Angaben weltgrößten Baumschule für Weinreben.

Hier in Vivai Rauscedo, einem kleinen Ort in der Po-Ebene, wird seit Jahren an der Entwicklung solcher besonders resistenter Reben geforscht. "Unter Hybridreben versteht man Weinstöcke, die aus der Kreuzung von Reben zweier Weinspezies gewonnen werden", erklärt Sartori.

Dazu muss man wissen, dass die einzige ursprünglich europäische Spezies die Vitis vinifera ist. Ihr gehören alle klassischen und bekannten Sorten wie Grüner Veltliner, Merlot etc. an. In Amerika indessen gibt es mehrere Spezies, die sich über Jahrhunderte ohne menschliches Zutun entwickelten und besondere Resistenzen aufbauten.

Beispielsweise gegen die gleichfalls aus Amerika stammende Reblaus, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Europa gelangte und die hiesigen, nichtresistenten Reben vernichtete. Damals schon setzte man auf Kreuzung mit amerikanischen Spezies, um deren Resistenzen an die heimischen Verwandten weiterzugeben.

Gegen Mehltau

Zusammen mit den Abwehrkräften gelangten aber auch unerwünschte Geschmacksnoten in den Wein, und daher beschlossen die europäischen Gesetzgeber bald darauf, dass die Hybridreben auszureißen seien. Stattdessen wurden gepfropfte Reben ausgepflanzt, solche also, bei denen europäische Rebsorten mit dem Wurzelstock von amerikanischen Reben verbunden werden.

Damit behalten sie ihre geschmacklichen Eigenschaften und wissen sich obendrein auch gegen die Reblaus zu wehren. So widerstandsfähig wie Hybriden sind sie jedoch bei weitem nicht. Vor allem nicht, wenn es um Pilzbefall geht, etwa durch gleichfalls aus Amerika eingeschleppte Mehltaupilze.

"Eine bahnbrechende Erfahrung war für uns das Jahr 2014", erzählt Direttore Sartori, "damals hatten wir einen der regenreichsten Sommer der Geschichte. Ganze fünfzehn Mal mussten unsere Winzer in dem Jahr raus und ihre Weingärten mit Pilzschutzmitteln bearbeiten." So schlimm kam es seitdem zwar nicht mehr, dennoch seien intensive und zeitlich verdichtete Niederschläge inzwischen die Norm. Genau wie die dadurch entstehende Feuchtigkeit und der damit einhergehende Pilzbefall an den Weinreben.

In den letzten Jahren wurde die Forschung auf dem Gebiet der Hybridreben stark vorangetrieben, betont der Agronom. "Wir können heute Reben erzeugen, deren genetisches Material zu mindestens 95 Prozent aus gewohnten Sorten wie etwa Cabernet Sauvignon besteht und lediglich zu fünf Prozent aus resistenten Sorten." Allerdings würden allein diese fünf Prozent schon ausreichen, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in einem Jahr intensiven Niederschlags wie 2014 von 15 auf nur drei zu reduzieren.

Vorbehalte

Wenn man bedenkt, dass der Ort Rauscedo, in dem die Baumschule beheimatet ist, im geschützten Herkunftsgebiet des Prosecco liegt, eines Weines, der zu den beliebtesten und absatzstärksten weltweit zählt und immer mehr Anbaufläche benötigt, kann man sich ausmalen, welche Mengen an Pflanzenschutzmitteln der Umwelt erspart blieben durch einen Umstieg auf Hybridreben.

In den letzten Jahren wurde die Forschung auf dem Gebiet der Hybridreben stark vorangetrieben. Foto: Georges Desrues

Gerade in seiner Gegend wäre eine solche, zumindest teilweise Umstellung vergleichsweise einfach, betont Sartori. "Bekanntlich muss Prosecco aus der Sorte Glera erzeugt werden, allerdings nur zu 85 Prozent. Die restlichen 15 Prozent dürfen von anderen Sorten stammen. Da läge es auf der Hand, zumindest für diese 15 Prozent pilzresistente Hybridsorten einzusetzen."

Selbiges gelte freilich für andere Gebietsbezeichnungen, in denen mehrere Traubensorten zugelassen sind, wie etwa im Bordelais. Doch gerade in den traditionellen, großen Weinbauländern wie Frankreich, Italien und Spanien tue sich mit einer behördlichen Zulassung alles schwer, was nicht zur Familie der Vinis vinifera gehöre, betont Sartori.

Doch das einzige Hindernis, so der Forscher weiter, sei nicht die Bürokratie allein, sondern auch der Markt, wo sich neue und namentlich weniger bekannte Sorten viel schwerer täten als die gewohnten Sauvignons oder Veltliner. Darum sieht er hier auch die alternativ denkenden und arbeitenden Erzeuger der zurzeit so angesagten "Naturweine" in die Pflicht genommen.

Denn anstatt resistente Hybridreben anzupflanzen, bekämpfen sie Pilzbefall in der Regel mit kupferhaltigen Schutzmitteln. Kupfer ist im ökologischen Weinbau zwar zugelassen, im Sinne gesunder Böden sollte aber dennoch weitestmöglich darauf verzichtet werden. Pilzresistente Hybridreben könnten mit Sicherheit dazu beitragen. Ganz offensichtlich liegt aber auch vielen "Naturwinzern" der Markt dann doch mehr am Herzen als die Umwelt. (Georges Desrues, RONDO exklusiv, 17.12.2021)