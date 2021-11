Foto: Microsoft

Alle wichtigen Ereignisse des 20-jährigen Lebens der Xbox hält das neue virtuelle Museum von Microsoft fest. Interessant ist der Rundgang auch deshalb, weil man mithilfe eines Avatars durch das Museum laufen und an genau den Orten haltmachen kann, die einen besonders interessieren. Sogar persönliche Highlights mit den verschiedenen Konsolen können gefunden werden.

Geschichtsträchtig

Das berühmte Video mit "The Rock" und Bill Gates findet sich genauso im Museum wie die Aufarbeitung der millionenschweren Katastrophe "Red Ring of Death". Videos, Fotos und zahlreiche Textpassagen erinnern tatsächlich an ein Museum. Futuristisch inszeniert, läuft man an übergroßen Ausstellungsstücken, etwa dem Lancer aus "Gears of War", vorbei.

132 persönliche Momente mit der Xbox können im Museum entdeckt werden. Foto: Microsoft

Wenn man sich mit seinem Xbox-Account in das "Metaverse" einloggt, sieht man auch Spieler aus der eigenen Freundesliste durch die Gänge huschen und an bestimmten Orten verweilen. Zudem kann man 132 persönliche Momente mit der Xbox entdecken, die dann in Form eines Links an Freunde verschickt werden können. So erfährt der Nutzer unter anderem, welches Spiel er etwa auf der Xbox 360 am längsten gespielt hat oder wann er sich das erste Mal auf Xbox Live angemeldet hat.

Ob man den virtuellen Raum ohnehin für das Jubiläum der Xbox schaffen wollte oder es gleich als kleinen Test für das eigene "Metaverse" nutzt, ist nicht bekannt. Dass Microsoft mit dem neuen Buzzword, das eine Verschränkung der virtuellen und der echten Welt propagiert, bereits für eigene Projekte wirbt, ist allerdings kein Geheimnis. (aam, 24.11.2021)