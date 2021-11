1935 MV Western Belle, Glenridding, England

Die MV Western Belle, ein Zwei-Schrauben-Passagierschiff, durchquert das ruhige Wasser vor Ullswater bei Glenridding in Cumbria. Sie wurde 1935 von Fellows & Co aus Great Yarmouth in East Anglia für Millbrook Steamboat & Trading Co Ltd. gebaut. Sie wurde hauptsächlich im Ausflugsverkehr von Plymouth aus eingesetzt, aber auch auf der Fähre Plymouth – Millbrook. Ihre Ausflugsrouten waren vielfältig und erstreckten sich über den gesamten Fluss Tamar bis zum Fluss Yealm sowie über Küstenfahrten bis nach Looe in Cornwall. Während des Zweiten Weltkriegs betrieb sie weiterhin die Millbrook-Fähre und war sehr damit beschäftigt, jede Nacht Menschen aus der Stadt aufs Land zu bringen, um dem "Blitz" zu entgehen. Im Jahr 2008 wurde sie an Ullswater Steamers verkauft und in Maryport in Cumbria aufgelegt. Im Juli 2010 wurde sie dann zum Ullswater-See überführt, um im Herbst 2010 ihren Dienst auf dem See aufzunehmen. Fotografiert von Andrew McCaren.