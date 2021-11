Schätzen Sie den Schreibstil des Schriftstellers? Foto: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org

"Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde." So beginnt die "Schachnovelle", jene Erzählung, die für viele einst im Deutschunterricht die erste Begegnung mit dem österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig war. Die erste und letzte Begegnung für die einen, für die anderen der Beginn einer großen literarischen Liebe. Sie wurden fortan von den oft tragisch endenden, dramatischen Novellen und Erzählungen wie dem "Brief einer Unbekannten", dem "Amokläufer", "Angst" oder den "Sternstunden der Menschheit" in ihren Bann gezogen und verschlangen Band um Band.

Doch der Autor begeistert seine Leserschaft nicht nur im knappen Rahmen der Novelle. Neben "Ungeduld des Herzens", Zweigs einzigem fertiggestellten Roman, veröffentlichte er auch einige Biografien historischer Persönlichkeiten: beispielsweise über Maria Stuart, Ferdinand Magellan und Marie Antoinette. Erstaunlich aktuell lesen sich seine im Exil entstandenen und posthum erschienenen Erinnerungen "Die Welt von Gestern":

Stefan Zweig: Ihre Literaturempfehlungen?

Welche Novelle, welchen Roman, welche Biografie haben Sie besonders gern gelesen? In welches Buch sind Sie eher nicht reingekommen? Und welches Werk empfehlen Sie Zweig-Einsteigern? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 25.11.2021)