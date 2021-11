Serienreif "Arcane" auf Netflix: Was taugt die Serie zu "League of Legends"?

Viel Fantasy, viele komplizierte Namen, eine atemberaubende Aufmachung: "Arcane", die Serie aus dem "League of Legends"-Computerspiel-Universum, ist vor kurzem auf Netflix gestartet. STANDARD-Web-Redakteur Georg Pichler hat alle Folgen geschaut und ist bei Thorben Pollerhof zu Gast, um die wichtigsten Fragen zu beantworten. Darunter: Was taugt die Serie? Warum freuen wir uns auf die bereits angekündigte zwei Staffel? Und warum spaltet "League of Legends" die Videospiel-Community? (red, 25.11.2021)



