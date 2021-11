Foto: fid

Wien – Kommende Woche bestellt der ORF-Stiftungsrat eine Reihe von Führungsfunktionen im Konzern und bei Töchtern und Beteiligungen – darunter die ORF-Gebührentochter GIS. Deren Geschäftsführer Harald Kräuter wird mit 2022 Technikdirektor im Mutterunternehmen ORF, seine GIS-Funktion wurde wie berichtet ausgeschrieben. Einige Namen kursieren dafür – und einige, die sich nicht beworben haben.

Häufig fällt für Kräuters Nachfolge der Name von Alexander Hirschbeck, langjähriger Leiter des externen Kundendiensts der GIS, also jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort erfragen, ob man ein betriebsbereites Rundfunkgerät im trauten Heim hat. Daran knüpft sich die Gebührenpflicht. Fix soll seine Bestellung noch nicht sein, aber einige Menschen mit Einblick in die Materie sehen gute Karten dafür.

Hirschbeck (40) hat an der Uni Graz die betriebswirtschaftlichen Studien von Management and International Business sowie Financial and Industrial Management jeweils mit Magister abgeschlossen, er arbeitet seit 2000 bei der GIS, seit 2010 in leitenden Funktionen.

Beworben hat sich etwa auch die operative Leiterin des ORF-Kundendiensts, Bettina Parschalk. Sie ist Prokuristin der dafür zuständigen ORF-Tochter ORF-Kontakt Kundenservice GmbH, zuständig für ORF Digital, ORF-Kundendienst und Ö1-Service.

Totzauer bewarb sich nicht



Nicht beworben hat sich indes wie berichtet ORF-1-Channel-Managerin Lisa Totzauer. Roland Weißmann, Generaldirektor des ORF ab 2022, soll der Mitbewerberin um die ORF-Führung diese Funktion vorgeschlagen haben. Totzauer hat sich indes um die Leitung der TV-Magazine beworben, Mitbewerberin dort ist etwa TV-Chronikchefin Claudia Lahnsteiner. Für die Magazinfunktion gibt es Ende November ein internes Hearing.

Im Gespräch für die GIS war zunächst auch der bisherige Finanzdirektor des ORF, Andreas Nadler, der den ORF nun voraussichtlich mit Jahresende ganz verlässt; Eva Schindlauer, bisher ORF-3-Geschäftsführerin, übernimmt die Finanzdirektion.



Nadlers Job als Aufsichtsratsvorsitzender der GIS ist ebenfalls nachzubesetzen, zudem voraussichtlich ein Mandat dort: Derzeit ist Monika Eigensperger stellvertretende Vorsitzende, die bisherige Radiodirektorin verlässt den ORF ebenfalls mit Jahresende.

Kräuter ist einer von zwei Geschäftsführern der GIS, zuständig für den Bereich Marketing. Die Finanzen betreut seit 2019 Co-Geschäftsführer Christian Kerschbaumsteiner. (fid, 24.11.2021)