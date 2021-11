Europa legt bei Investitionen in Krypto-Start-ups einen Zahn zu Foto: Getty Images/iStockphoto

Der deutsche Finanzinvestor Greenfield One hat den nach eigenen Aussagen bisher größten europäischen Krypto-Fonds aufgelegt. Insgesamt seien 135 Mio. Euro eingesammelt worden – unter anderem bei Bertelsmann Investments, Swisscom und CommerzVentures, teilte Greenfield One am Mittwoch mit. Damit übertreffe der Fonds die Krypto-Geldtöpfe der aktuellen Spitzenreiter in Europa, Fabric Ventures und Rockaway.

Kapital für Krypto-Start-ups

Mit dem Geld will Greenfield One Krypto-Netzwerke und Entwicklerteams finanzieren. "Das Web 3.0 hat sich mittlerweile aus der Nische heraus entwickelt", sagte Greenfield-Mitgründer Sebastian Blum. So hat Greenfield One frühzeitig in das weltweite Blockchain-Netzwerk Celo investiert, in das inzwischen auch die Deutsche Telekom Geld gesteckt hat.

Der nun verkündete Fonds ist bereits der dritte des deutschen Finanzinvestors. Investiert wurde unter anderem bereits in das Paladin-Ökosystem und den NFT-Rechteverwalter Darkblock. Weitere unterstützte Projekte sind Near, 1inch, Celo, Spacemesh, Vega, Multis, Arweave, Dapper Labs und Sovryn. Geplant ist, in 35 neue Projekte zu investieren. (APA/red, 24.11.2021)