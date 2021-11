Die Einladungen waren verschickt, die Location gebucht – allein, der Lockdown machte den Herausgebern von Gault-Millau Österreich, Karl und Martina Hohenlohe, einen Strich durch die Rechnung. Die Präsentation des Restaurant-Guides musste am Mittwoch per Video stattfinden.

In diesem Jahr hat sich ganz an der Spitze ein Neuzugang dazugesellt: Martin Klein und sein Team vom Restaurant Ikarus im Hangar 7 von Dietrich Mateschitz in Salzburg wurden mit der Höchstbewertung des Guides von 19 Punkten (die 20 möglichen sind bisher nie vergeben worden) und fünf Hauben ausgezeichnet.

Martin Klein vom Ikarus im Hangar 7 darf sich nun Fünf-Hauben-Koch nennen. Foto: helge kirchberger photography/red bull hangar 7

Martina Hohenlohe: "Das Ikarus ist ein Restaurant mit einem weltweit einmaligen Konzept, in dem regelmäßig internationale Gastköche auftreten, deren Kreationen dann vom Stammteam umgesetzt werden. Doch es gibt auch jeden Monat ein eigenes Ikarus-Menü, das ein mehr als herausragendes Erlebnis bietet. Zudem sind Weinbegleitung und Service das reinste Vergnügen. Die fünf Hauben sind hart erarbeitet und redlich verdient."

Das Ikarus steht damit in einer Reihe mit dem im Salzburger Werfen beheimateten Restaurant Obauer sowie den Wiener Lokalen Steirereck, Konstantin Filippou und Silvio Nickol Gourmet Restaurant – sie alle sind ebenfalls mit 19 Punkten gelistet.

Mit nur einem halben Punkt weniger und damit vier Hauben wurde das Lokal Rote Wand Chef's Table im Schualhus in Lech am Arlberg ausgezeichnet. Dort steht Max Natmessnig am Herd, der Koch des Jahres 2022. Seine alpin geprägte Küche begeisterte die Jury: "Großartig inszeniert, jeder Gang ein Abenteuer, hier ist eines der größten Talente des Landes am Werk", sagt Karl Hohenlohe.

Der Koch des Jahres 2022 heißt Max Natmessnig und steht im Rote Wand Chef's Table in Lech am Herd. Foto: schualhus lech

Insgesamt wurden 37 Lokale mit vier Hauben (17 bis 18,5 Punkte) bewertet, darunter langjährige Bekannte wie der Taubenkobel im burgenländischen Schützen am Gebirge oder das Landhaus Bacher in Mautern.

Als spektakulärste Neueröffnung führt Gault-Millau das Gourmet Restaurant Hubert Wallner in Dellach am Wörthersee, das mit 18 Punkten einstieg. Wallner, der Koch des Jahres 2020, hatte sein früheres Lokal Saag im Vorjahr geschlossen. Der Koch des Jahres 2021 wiederum, Max Stiegl vom Gut Purbach, landete mit dem Knappenhof in Reichenau an der Rax, für dessen Kulinarik er seit heuer verantwortlich zeichnet, aus dem Stand bei 15,5 Punkten und damit drei Hauben.

Noemi Krondorfer ist Patissière, Daniel Schicker Sommelier des Jahres. Foto: Copyright Ivana Dzoic (l.)/Andreas Balon (r.)

Weitere Sonderpreise gehen unter anderem an Noemi Krondorfer als Patissière des Jahres, sie arbeitete als Chef-Patissière im Stüva im Hotel Yscla in Ischgl, momentan für das Wiener Lokal Noble Savage. Daniel Schicker vom Ois im Mühltalhof ist Sommelier des Jahres, Clara Aue vom Gralhof am Weissensee die Newcomerin des Jahres. (Petra Eder, 24.11.2021)

Die bestbewerten Lokale im Gault-Millau 2022:

19 Punkte (5 Hauben)

Ikarus, 5020 Salzburg

Silvio Nickol Gourmet Restaurant, 1010 Wien

Konstantin Filippou, 1010 Wien

Obauer, 5450 Werfen

Steirereck im Stadtpark, 1030 Wien

18,5 Punkte (4 Hauben)

Rote Wand Chef's Table, 6764 Lech am Arlberg

Bootshaus, 4801 Traunkirchen

Amador, 1190 Wien

Am Pfarrhof, 8444 St. Andrä im Sausal

Senns Restaurant, 5020 Salzburg

Landhaus Bacher, 3512 Mautern

Ois im Mühltalhof, 4120 Neufelden

Döllerer, 5440 Golling

Taubenkobel, 7081 Schützen am Gebirge

Mraz & Sohn, 1200 Wien

Stüva, 6561 Ischgl

18 Punkte (4 Hauben)

Griggeler Stuba, 6764 Lech am Arlberg

Aurelio's, 6764 Lech am Arlberg

Die Forelle, 9762 Weissensee

Die Weinbank, 8461 Ehrenhausen

Geschwister Rauch, 8343 Bad Gleichenberg

Aend, 1060 Wien

Gourmet Restaurant Hubert Wallner, 9082 Dellach-Maria Wörth

17,5 Punkte (4 Hauben)

Glass Garden, 5020 Salzburg

Mörwald "Toni M.", 3483 Feuersbrunn

Kilian Stuba, 6992 Hirschegg/Kleinwalsertal

Pramerl & the Wolf, 1090 Wien

Sonnhof, 5621 St. Veit/Pongau

Sicher Restaurant, 9121 Tainach

Stiar, 6561 Ischgl

Interalpen-Chef's Table, 6410 Telfs-Buchen/Seefeld

17 Punkte (4 Hauben)

Schlossherrnstube, 6561 Ischgl

Der Holzpoldl, 4040 Lichtenberg

Caramé, 9220 Velden

Hubertus Stube, 6167 Neustift im Stubaital

Gut Purbach, 7083 Purbach

Tian Restaurant, 1010 Wien

Edvard, 1010 Wien

Der Gannerhof, 9932 Innervillgraten

Mesnerhaus, 5570 Mauterndorf

Oniriq, 6020 Innsbruck

Apron, 1030 Wien