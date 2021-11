19.40 REPORTAGE

Re: Gewalt im Kreißsaal – Wenn die Geburt zum Albtraum wird Fast jede zweite Frau erlebt während der Geburt ihres Kindes Momente physischer oder verbaler Gewalt. Immer mehr Mütter gehen an die Öffentlichkeit. Sie nehmen es nicht mehr hin, in einem hilflosen Zustand übergriffig oder gewaltsam behandelt zu werden. Bis 20.15, Arte

20.15 KAMMERSPIEL

Freunde (D 2020, Rick Ostermann) Am Tag der Beerdigung seiner Frau will Patrick sich das Leben nehmen. Doch dann taucht Malte bei ihm auf, sein bester Freund aus Jugendzeiten, den er seit mehr als 30 Jahren nicht gesehen hat. Mit Ulrich Matthes und Justus von Dohnányi. Bis 21.45, 3sat

Sie kennen sich von früher, verloren sich aus den Augen, treffen sich jetzt wieder: Ulrich Matthes und Justus von Dohnányi in "Freunde", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: HR

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Corona-Gurus Eine Reportage von Gudrun Kampelmüller über den Boom umstrittener alternativer Therapien in Zeiten der Pandemie. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Corona-Chaos im Klassenzimmer Sollen die Schulen offen bleiben? Wie sieht die Bilanz der ersten Unterrichtswoche im Lockdown aus? Mit ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom. Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Pflicht zur Impfung: Was heißt das für Firmen und Beschäftigte? / Wieder zu: Was wird jetzt aus der Wintersaison? / Boom am Ende? Auf den Immobilienmärkten steigt die Nervosität. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind diesmal der Biologe Bernd Lötsch, die ehemalige ORF-Moderatorin und Politikerin Ursula Stenzel, die Kabarettistin und Autorin Ulrike Haidacher und die Psychologin Ulla Konrad. Bis 0.05, ORF 2

23.20 DYSTOPISCHE PARABEL

Snowpiercer (KOR/USA/F/CZE 2013, Bong Joon-ho) 2031: Das Leben auf der Erde ist durch eine Eiszeit ausgelöscht. Die einzigen Überlebenden sind die Passagiere eines Zuges, der unentwegt seine Runden dreht. Das Leben in den Waggons ist streng reguliert, bis es zu einem Aufstand kommt. Mit Tilda Swinton, John Hurt. Bis 1.35, Puls 4