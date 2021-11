Die neue Präsidentin der Salzburger Festspiele, Kristina Hammer. Foto: APA/BARBARA GINDL

Die neue Präsidentin der Salzburger Festspiele heißt Kristina Hammer. Das fünfköpfige Kuratorium hat sich nach der Anhörung der verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten am Mittwoch für die selbstständige Marketingfachfrau entschieden. Sie folgt mit Jahreswechsel Helga Rabl-Stadler, die die Geschicke der Festspiele 27 Jahre lang geleitet hat. 32 Interessenten hatten sich um die Funktion beworben.

Das Direktorium der Festspiele besteht damit ab Jänner 2022 aus der gelernten Juristin Hammer, dem (künstlerischen) Intendanten Markus Hinterhäuser und dem kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz. Ehe sie 2010 ihre eigene Beratungsfirma Hammer Solutions gründete, arbeitete sie unter anderem für das Kaufhaus Gerngross (1996-2000), war dann in London für Premiummarken zuständig, "wo ich die andere Seite de Sponsorings erleben durfte", und machte schließlich in Deutschland Station bei Mercedes-Benz.

"Humanität und Offenheit"

Hammer wurde vom Kuratorium einstimmig ausgewählt. "Es ist eine bewusste Entscheidung für einen weiteren Schritt in die Internationalität der Salzburger Festspiele", erklärte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Die geborene Baden-Württembergerin hat in England, Deutschland und zuletzt der Schweiz gearbeitet, wo sie seit zehn Jahren in Herrliberg lebt. Die Juristin hat in Wien promoviert, ist mit einem Österreicher verheiratet und hat zwei Kinder. Sie will sich in den Wochen nach ihrem Amtsantritt "in dieser wunderbaren Stadt" Salzburg ansiedeln.

Die Pressekonferenz zum nachschauen. Kristina Hammer wird ab Minute 25:20 präsentiert. Land Salzburg

Die Bedeutung des Amtes und der Festspiele seien ihr bewusst, so Hammer. Sie sei mit Salzburg seit der Kindheit verbunden und schon als Kind mit ihren Großeltern und Eltern hergekommen. Unter anderem habe sie an Proben von Karajan teilnehmen dürfen. Fragen nach ihren Plänen wiegelte sie aber vorerst ab: "Lassen sie mich doch erst einmal ankommen". Es gebe ein paar Baustellen. Aber: Die Festspiele hätten eine enorme Stärke, die weit über die Stadt und das Land hinausgehe und auf dem Gedanken des Friedens, der Humanität und Offenheit aufbaue. "Wenn wir die Zeiten betrachten, in denen wir leben, wird der Gedanke, dass die Kunst das Zusammenfinden auf Basis des Humanitären Gedankens verstärken kann, eine ganz wichtige Rolle spielen." Und: "Es geht um das Verbindende, das Brückenbauen, Dialog." "Aus allem das Beste", macht für Hammer die Marke Salzburg aus.

Bisher keine Verbindungen zum Kuratorium

Seit zehn Jahren habe Hammer in Zürich eine "sehr wahrgenommene gesellschaftliche Stellung im Kulturbereich" und könne im Sponsoring Maßstäbe setzen, erklärte Haslauer. Rabl-Stadler habe vor 27 Jahren die Rolle der Festspielpräsidentin in Salzburg neu für sich interpretiert, jetzt sei es an Kristina Hammer, das auch zu tun. Sie habe im Hearing zum ersten Mal mit den Kuratoriumsmitgliedern geredet und sie zum ersten mal gesehen, vorher nicht persönlich gekannt, so Hammer. Ihr Vertrag läuft ab 1. Jänner für fünf Jahre. (APA, red, 24.11.2021)