Der Koalitionsvertrag, den die deutschen Verhandler am Mittwoch präsentiert haben, nennt einige große Ziele – und viele kleinere Modifikationen

Olaf Scholz hat viele Ziele formuliert. Foto: Reuters / Bensch

In Frankreich heißt sie malerisch "coalition en feu tricolore", in England etwas sachlicher "traffic light coalition". Bei der Vorstellung am Mittwochnachmittag neigten die Verantwortlichen der deutschen Ampelkoalition eher den großen Worten zu. Zuvor waren bereits einige Eckpunkte der Vereinbarungen bekannt geworden, später auch der ganze Koalitionsvertrag. Er nennt einige große Ziele – und viele kleinere Modifikationen.

Vor allem sollen Akzente bei Klima und bei Sozialem gesetzt werden.