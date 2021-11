Wer in ein Impfzentrum oder von dort wieder zurück fahren möchte, kann dies mit dem Fahrtendienst im November und Dezember in Wien kostenlos tun

Fahrten von und zu Wiener Impfzentren sind mit Uber gratis Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mit einer PR-Aktion will der Fahrtendienst Uber nicht nur seine Kunden erfreuen, sondern auch zur Impfbereitschaft beitragen. So können Impfberechtigte oder deren Angehörige ab sofort Fahrten zu und von den Wiener Impfzentren über die Uber App gratis buchen. Bis zu 20 Euro pro Fahrt können dafür aufgewendet werden, die Fahrt muss dafür in einem der Zentren beginnen oder enden.

Angebot mit Einschränkung

Wer das Angebot nutzen will, muss dazu einfach den Coden IMPFENJETZT in der Uber App eingeben. Diesen hinterlegt man in der Wallet/Geldbörse, wo auch die Zahlungsmittel wie PayPal oder Kreditkarten gespeichert sind. Hinzugefügt wird der Code unten bei Aktionen. Tut man dies, sollten 2 Fahrten zu maximal 20 Euro möglich werden. In der am Mittwoch versandten E-Mail war als Einschränkung allerdings zu lesen, dass die Codes nur verfügbar sind, "solange der Vorrat reicht".

Gültig ist das Angebot bis zum 25.12.2021. Uber schlägt vor, dass man die Freifahrten nicht nur für sich, sondern auch für nahestehende Personen in Anspruch nehmen kann – um diesen eine möglichst angenehme Fahrt zur Impfung zu ermöglichen. Darüber hinaus legt Uber auch Wert darauf, dass der Zuschuss vollständig vom Unternehmen finanziert wird. Die Uber-Fahrer sollen den vollen Fahrpreis ohne Einschränkung ausbezahlt bekommen. (red, 24.11.2021)