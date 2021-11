Vor dem Abschluss eines 5G-Vertrages sollte man sich überlegen, ob dieser tatsächlich benötigt wird. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Soll wieder ein Handy unter dem Weihnachtsbaum liegen? So stellen es sich jedenfalls die heimischen Mobilfunkanbieter vor – und locken auch dieses Jahr wieder mit entsprechenden Weihnachtsangeboten. Abzuwägen ist dabei neben der preislichen Komponente, dem Datenvolumen und den Freiminuten auch zum Beispiel, wie wichtig persönliche Betreuung in einem Shop ist – hat dies für einen selbst eine geringere Bedeutung, so ist eventuell ein Diskontanbieter die richtige Wahl.

Ein anderes Thema ist der neue Mobilfunkstandard 5G: Denn die hier anfallenden Mehrkosten gegenüber einem 4G-Vertrag machen sich freilich nur bezahlt, wenn der jeweilige Anbieter den Standard auch in ausreichendem Maß anbietet und wenn man als Endkunde überhaupt derart schnelle Geschwindigkeiten und niedrige Latenzen benötigt.

Summa summarum heißt es vom Vergleichsportal Tarife.at, dass ein getrennter Erwerb von Handy und Tarif meist 70 Prozent günstiger ist als der gemeinsame Kauf beim Anbieter – zu Weihnachten lohne sich aber der gemeinsame Kauf, da es eben entsprechende Smartphone-Lockangebote gibt. Das Tochterunternehmen von Geizhals.at hat die Aktionen der einzelnen Anbieter unter die Lupe genommen.

Weihnachten bei A1, Magenta und Drei

Der Marktführer A1 bietet nun 5G in allen A1-mobil-Tarifen, darunter auch auch mit A1 mobil S oder A1 mobil M. Zusätzlich erhält man 10 GB Datenvolumen im Monat, bei Online-Anmeldung entfällt die Aktivierungsgebühr in der Höhe von 49,90 Euro. Dazu gibt es Smartphones wie das Samsung Galaxy S21 5G, das iPhone 13 (128 GB), das Xiaomi 11 T 5G oder das Xiaomi 11 Lite 5G ab null Euro. Für alle unter 26 gibt es den A1 Xcite Special X mit unlimitierten Minuten und SMS sowie 20 GB Datenvolumen um 19,90 Euro im Monat – und zum Beispiel das Xiaomi 11 Lite 5G um null Euro dazu. Die Weihnachtsangebote von A1 gelten bis 31. Dezember 2021.

Magenta bietet ebenfalls 5G in allen Smartphone-Tarifen, daher jetzt auch in den Tarifen Mobile S und Mobile M. Dazu gibt es Smartphones wie das iPhone 13, iPhone 13 mini, Samsung Galaxy A52s, Xiaomi 11T oder 11 Lite bei Neuanmeldung ab null Euro. Bei Online-Anmeldung entfällt auch hier die Aktivierungsgebühr, die bei Magenta sonst 69,90 Euro beträgt. Die Weihnachtsangebote von Magenta sind aktuell nicht befristet.

Bei Drei spart man mit den Perfect-Xmas-Tarifen die halbe Grundgebühr. Zusätzlich entfällt die Aktivierungsgebühr, die wie bei Magenta sonst 69,90 Euro beträgt. Dazu gibt es Smartphones wie das Apple iPhone 13, das Samsung Galaxy A52s 5G, das Xiaomi 11 lite 5G, das Vivo V21 5G sowie Y72 oder das Samsung Galaxy S20 FE ab null Euro. Außerdem gibt es zu den Internettarifen Powernet L und Powernet XL einen 50-Zoll-Fernseher von Samsung oder LG um null Euro. Die Weihnachtsangebote von Drei gelten für Neukunden bis 31. Dezember 2021.

Weihnachten bei den Diskontern

Bei Red Bull ist der Tarif Red Bull Mobile Core jetzt um 19,90 anstatt 21,90 Euro monatlich erhältlich. Zusätzlich erhält man 5 GB Datenvolumen im Monat (15 anstatt 10 GB). Dazu gibt es das Vivo-Y52-5G-Smaprtphone oder das Xiaomi Redmi 10 um null Euro. Die Weihnachtsangebote von Red Bull Mobile gelten bis 31. Dezember 2021.

Bei Bob gibt es derzeit den SIM-only-Tarif X-Mas SIM Bob mit 40 GB (ohne Bindung) um 14 Euro, den X-Mas Bob mit 25 GB um 18,90 Euro und den X-Mas Bob Deluxe mit 30 GB um 29,90 Euro. Dazu gibt es das Huawei nova 8i, das ZTE Blade V30 oder das Xiaomi Redmi 10 ab null Euro. Bei Anmeldung entfällt die Aktivierungsgebühr in der Höhe von 19,90 Euro. Die Weihnachtsangebote von Bob gelten bis 31. Dezember 2021.

In den Tarifen Lidl Connect L, XL und XXL ist jeder sechste Monat gratis (bei durchgängiger Nutzung und Aufladung). Die Weihnachtsangebote von Lidl Connect gelten bis 31. Dezember 2021.

Und der Anbieter Spusu listet auf seiner Website zwar noch kein Weihnachtsangebot, bietet aber bis 30. November im Rahmen der "Spusu Super Days" den Tarif Spusu 9000 (8 GB, 500 Minuten und 500 SMS für 7,90 Euro im Monat), Spusu Legendär (30 GB, 500 Minuten und 500 SMS um 9,90 Euro pro Monat) und Spusu 41.000 (40 GB, 500 Minuten und 500 SMS für 13,90 Euro pro Monat). (red, 25.11.2021)