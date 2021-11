Beim Baubeginn des neuen Krankenhauses in Oberwart dachte niemand an eine Pandemie und an stark steigende Baustoffpreise

Die Baustelle des Krankenhaus Oberwart. 2024 soll es in Vollbetrieb gehen – auch wenn die aktuellen Probleme beim Baubeginn nicht absehbar waren. Foto: Krages / Fast Motion

Die Krages, die Burgenländische Krankenanstalten Gesellschaft, wollte das Schwerpunktkrankenhaus Oberwart in der vierten Welle so lange wie möglich Covid-frei halten. Gemäß des Stufenplans war das Krankenhaus Güssing das erste, das Covid-Patienten aufnahm. Auch das Krankenhaus Oberpullendorf sollte sich verstärkt um Covid-Patienten kümmern.

Zwei Corona-Stationen

Doch inzwischen wurden auch in Oberwart zwei Stationen zu Corona-Stationen – und es musste damit begonnen werden, verschiebbaren Operationen spätere Termine zuzuweisen, um Kapazitäten im Intensivbereich freizubekommen. Es sind vor allem Operationen an Gelenken wie etwa Hüften und Knien, aber auch Operationen an Krampfadern, die auf später verlegt wurden, heißt es aus der Krages.

Zu Redaktionsschluss lagen in den Krankenhäusern im Burgenland 58 Corona-Patienten – darunter zwei Personen aus der Steiermark, eine aus Wien. Von den elf Corona-Patienten, die im Burgenland auf Intensivstationen liegen, befinden sich drei in Oberpullendorf, vier in Güssing und zwei in Oberwart.

Alles im Plan

"Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Patientenzahlen", sagt Leo Szemeliker, Sprecher der Krages, "sind aber gut darauf vorbereitet und werden alle burgenländischen Patienten vermutlich auch im Burgenland versorgen können."

Zuversichtlich ist Szemeliker auch, was den Neubau des Krankenhauses Oberwart betrifft. "Trotz Corona und steigender Baukosten sind wir im Plan, sowohl was den Baufortschritt als auch was die Kosten angeht." Man müsse jetzt halt noch mehr diskutieren.

In den ersten Abschnitten wird bereits am Innenausbau gearbeitet, in den vorderen Teilen sollen die Rohbauten im Frühjahr fertig sein. "2023 werden wir das alte Krankenhaus Stück für Stück übersiedeln und eine Zeit lang zwei Krankenhäuser haben. Nach dem Probebetrieb wird das neue Krankenhaus Oberwart 2024 in den Vollbetrieb gehen." Was mit dem alten Krankenhaus passieren wird, ist bis jetzt noch nicht entschieden. (Guido Gluschitsch, 24.11.2021)