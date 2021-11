Lockdown heißt, sich noch mehr als sonst vor die Endgeräte zu setzen. Was es in den Bereichen Literatur, Kunst, Musik oder Theater zu sehen gibt

Weder die großen Übersee-Stars noch unsere Nachbarn sitzen im Lockdown, Streamingkonzerte von Nick Cave bis Igor Levit spielt’s also gerade nicht. Aber wird jetzt bundesweit wieder vermehrt aus österreichischen Institutionen gestreamt? Die Szene reagiert zurückhaltender als in den vergangenen Lockdowns, man hofft, bald wieder aufzusperren.

Theater bieten bereits existierende Aufzeichnungen an, neu gestreamte Premieren sind die Ausnahme. Museen, auch die traditionellen, haben im letzten Jahr digitale Programme für die Zeit ohne Publikum entwickelt. Wirklich etabliert haben sich zwar nur wenige wie Onlineführungen oder Kunstvermittlung auf Social Media, die werden jetzt aber wieder verstärkt hochgefahren. Im Musikbereich sind die Streamer eher in der Klassik zu finden, im Pop- und Rockbereich ist aktuell deutlich weniger los.

Das Filmarchiv freute sich, mit seinem Streamingangebot einen größeren Interessenkreis – nicht nur innerhalb Österreichs – zu erreichen und setzt seine Arbeit nun fort. Und wo gibt’s sonst noch etwas zu sehen?





THEATER: Das Landestheater Vorarlberg hält am Premierentermin von Georg Büchners Lenz am kommenden Sonntag fest und streamt die Vorstellung über den hauseigenen Youtube-Kanal (18 Uhr). Jürgen Sarkiss inszeniert die Erzählung mit Nico Raschner in der Titelrolle. Es geht darin um ein allgegenwärtiges Phänomen: einen sich verschlechternden Geisteszustand.



KONZERTE: Das Festival Wien Modern streamt über wienmodern.at die Konzerte der Reihe Comprovise (26.–28. 11.), Input>Klavier (28. 11.) und das Abschlusskonzert mit den Wiener Symphonikern (30. 11.)



OPER: Die Wiener Staatsoper kann ihre Streaming-Infrastruktur ausspielen. Es gibt zurzeit Wagners Ring zu sehen, am Freitag Donizettis L’elisir d’amore. Und die Neuinszenierung von Mozarts Don Giovanni durch Barrie Kosky am 5. 12. sieht man auf ORF III.

LESUNG: Eigentlich hätte Édouard Louis mit seinem neuen Buch Die Freiheit einer Frau auch nach Wien auf Lesetour kommen sollen. Seinem Auftritt im Literaturhaus Stuttgart kann man heute (19.15 Uhr) aber immerhin per Stream beiwohnen – nach Erwerb eines Tickets (sechs Euro).

OPER: Die letzte Woche aufgezeichnete Neuproduktion von Alfredo Catalanis La Wally im Theater an der Wien wird am 25. 11. auf dem Online-Klassikportal My fidelio gestreamt.

KUNST: Neben dem virtuellen Standort des Francisco Carolinum im Metaverse gibt es Instagram-Touren durch aktuelle Ausstellungen im Linzer Museum.

Digital ins Francisco Carolinum gehen? Foto: Courtesy the artist, Office Impart and KOW Berlin

FILM: Medizin gegen Südseeträume bietet die HBO-Miniserie von Mastermind Mike White, The White Lotus (Sky und Amazon). Schauplatz ist ein Resort auf Hawaii, auf dem der flamboyante Manager (Murray Bartlett) die neurotischen Anliegen der Gästeschar nur mit Drogenkonsum erträgt. Böse und pointiert.

THEATER: Soeben den Nestroy-Preis als beste Produktion in der Kategorie Corona-Spezial erhalten: Das postapokalyptische Landschaftstheaterstück Krasnojarsk des Schauspielhauses Graz kommt via Virtual-Reality-Brille ins Haus geliefert. Ebenso auf VR zu haben: Kafkas Der Bau.

LESUNG: Das Literaturhaus Frankfurt empfängt am 29. 11. das Schriftstellerpaar Monika Helfer (Vati) und Michael Köhlmeier (Matou). Streamingtickets für den Abend gibt es um fünf Euro.

THEATER: Hier tanzen Glühwürmchen, Schmetterlinge, die Rosa Fee und der Schmetterlingskönig: Das Marionettentheater Schönbrunn zeigt auf seiner Webseite eine Videoaufzeichnung von Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Ein Ticket ist zwei Tage lang gültig.

Mozart mit Marionetten genießen? Foto: Roman Gerhardt

KONZERT: Einen Livestream aus dem Wiener Konzerthaus gibt es am 11. 12. um 19.30 Uhr zu sehen: Das Herbert Pixner Projekt und Alma spielen auf, Tobias Moretti rezitiert.

KUNST: Wirklich konsequent bietet das Mumok in Wien seit einem Jahr einmal pro Woche unter #GemeinsamLive! eine Miniführung auf Facebook an. Zwar nicht immer ganz professionell, dafür erfährt man viel über je ein Kunstwerk. Material aus 50 Wochen (!) hat sich so angesammelt. Jeden Montag, 15 Uhr.

LESUNG: Viel heimisches Literaturstreaming gibt es nicht. Die Alte Schmiede in Wien hat seit den letzten Lockdowns aber nicht aufgehört, live zu übertragen. Heute Verena Stauffer, kommenden Montag Sabine Scholl, am Dienstag Ferdinand Schmalz.

FILM: Den Kurzfilmen der baskischen Künstlerin Laida Lertxundi gelingt es auf sinnliche Weise, Landschaften zwischen Kalifornien und Neuseeland mit Lebenserfahrungen von Frauen zu füllen. Der Streamer Mubi widmet ihr gerade ein sehenswertes Programm.

Via HBO mit "The White Lotus" nach Hawaii reisen? Foto: HBO

FILM: Verkehrte Welt! Das Filmarchiv Austria nimmt seine Streamingaktivitäten im Lockdown wieder auf und feiert den 70. Geburtstag des Metro-Kinos ab 4. Dezember virtuell. Gezeigt werden Klassiker des heimischen Kinos wie Franz Novotnys Strizzi-Komödie Exit ... Nur keine Panik oder Gefischte Gefühle von Manfred Kaufmann, der bereits 1980 von der Erosion der Geschlechterrollen erzählt hat.

FESTIVAL: Dem Wiener Songwriter Festival Blue Bird wurde wenige Tage vor seiner Austragung vom Lockdown der Riegel vorgeschoben. Von heute bis Samstag wird deshalb gestreamt. Übertragen werden live im leeren Porgy & Bess spielende Acts wie Garish, der israelische Folkie Ran Nir oder die Palästinenserin Rasha Nahas. Dazu gibt es Highlights aus dem Festivalarchiv. Gestreamt wird auf der Seite des Porgy.

(Die Kulturredaktion, 25.11.2021)