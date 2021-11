Wie lange wollen diese Leute unsere Geduld noch missbrauchen? Zum Beispiel FPÖ-Chef Herbert Kickl, der aus seiner Corona-Quarantäne heraus bereits wieder zu Krawalldemos in Sachen Impfen aufruft?

Seilbahnen dürfen auch im Lockdown fahren. Foto: imago images/Marius Schwarz

Oder sein weniger berühmter niederösterreichischer Parteifreund Andreas Spanring im Bundesrat: "Was passiert denn bei der Impfpflicht? Schicken Sie mir die geheime Impfpolizei nach Hause? Kommen Sie dann mit einer Armbinde, wo zwei überkreuzte Impfungen drauf sind, zwei Spritzen, treten mir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Tür ein, zerren mich aus dem Bett, hauen Sie mich nieder und drücken mir die Spritze rein, die ich nicht will? Und rufen Sie dann vielleicht zum Abschluss ‚Impf Heil‘?" Diese NS-Verharmlosung vom Funktionär einer Partei, die von Nazis gegründet wurde.

Aber es gibt auch die biedermännisch-schlitzohrige Variante von Franz Hörl, Tiroler ÖVP-Seilbahn-Cheflobbyist. Die Seilbahnen dürfen auch im Lockdown fahren. Das haben sie durchgesetzt. Aber Hörl will auch, dass die Skihütten offen haben: "Wenn das Wetter umschlägt und Sie befördern weiter auf 2500, 3000 Meter auf den Gletscher, dann geht das an die Gefährdung der Skifahrer heran, wenn man nachher nicht (...) Gastronomie zur Verfügung stellt."

Sichert die Notversorgung mit Jagertee! Dies vom Funktionär einer Partei, die es in Tirol nicht geschafft hat, überhaupt PCR-Tests für daheim zu organisieren. (Hans Rauscher, 25.11.2021)