Stunden nach ihrem Amtsantritt will Magdalena Andersson wegen eines Haushaltstreits ihre Funktion wieder niederlegen

Nur kurze Zeit im Amt: Die schwedische Sozialdemokratin Magdalena Andersson. Foto: Reuters / Erik Simander

Stockholm – Nur wenige Stunden nach ihrer Ernennung als Schwedens neue Ministerpräsidentin hat Magdalena Andersson ihren Rücktritt angekündigt. Grund war ein Streit über die Haushaltspläne ihrer Minderheitskoalition. Die Opposition hatte diese am Mittwochnachmittag im Parlament abgelehnt und stattdessen für einen Etatentwurf von drei Oppositionsparteien gestimmt. Daraufhin kündigten die Grünen ihren Rückzug aus der Regierungskoalition an, woraufhin wiederum Anderssons Rücktrittserklärung folgte. Erst am Vormittag war die Sozialdemokratin als neue Regierungschefin bestätigt worden. (Reuters, 24.11.2021)