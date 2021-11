Video auf Twitter: 2.000 Euro für den Transport der Schuttsäcke. Favoritner Bezirksrat Muhammed Yüksek bietet sich als Vermittler für Zuverdienstmöglichkeit an

Wien – Nachdem der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Social Media seine Unterstützer um Spenden ersucht hatte, meldete sich der Favoritner Bezirksrat Muhammed Yüksek (SPÖ) auf Twitter zu Wort. Er teilte das Video eines Freundes, der Hilfe auf einer Baustelle braucht. "Du, Strache, was habe ich gehört? Du brauchst Geld?", fragt der Freund Yükseks in dem auf einem Hausdach aufgenommenen Video. Er brauche einen Dachdeckerhelfer, der ihm die Schuttsäcke aus dem vierten, fünften Stock heruntertrage. "Von nix kummt nix", setzte er nach. Strache solle sich bei ihm melden, wenn er Geld brauche. Yüksek bot sich als Vermittler an.

Das Video.

"Horrende" Anwaltskosten

Strache hatte tags zuvor um Geldspenden gebeten, um seine "horrenden anwaltlichen Kosten zwecks notwendiger juristischer Verteidigung" zu decken. Seit er aufgrund des Ibiza-Videos zurücktrat, wird gegen den früheren FPÖ-Politiker und Vizekanzler ermittelt. Ende August war er in erster Instanz nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Strache meldete "volle Berufung" gegen das Urteil an.

Doch die nun über zweieinhalb Jahre andauernden Ermittlungen hätten ihn "finanziell an den Rand des wirtschaftlichen und existentiellen Ruins" getrieben, schrieb Strache. Darum bitte er seine "Freunde und Unterstützer" um "persönliche Unterstützung, Hilfe und Spenden". (rio, 24.11.2021)