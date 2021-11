Daniel Habesohn zieht durch. Foto: imago images/MaJo

Houston (Texas) – Daniel Habesohn hat bei der Tischtennis-WM in Houston (US-Bundesstaat Texas) den Einzug in die 3. Runde und damit das Sechzehntelfinale geschafft. Der 35-Jährige schaltete nach einem Auftakterfolg über den Portugiesen Tiago Apolonia am Mittwoch auch den Japaner Koki Niwa mit 4:2 (8,-9,-5,15,9,4) aus. Als nächste Hürde wartet Wong Chun Ting aus Hongkong. Robert Gardos kämpfte in der Folge noch gegen den Japaner Shunsuke Togami um den Drittrundeneinzug.

Im Doppel erlebten Gardos/Habesohn einen echten Krimi, der am Ende erfolgreich ausging. Gegen das Duo Ibrahima Diaw/Padasak Tanviriyavechakul (SEN/THA) lagen die Österreicher bereits mit 0:2-Sätzen zurück, wehrten einen Matchball ab und siegten noch mit 3:2 (-9,-8,7,9,12).

Weiter kam auch Sofia Polcanova mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szöcs kampflos mit 3:0 über die Nepalesinnen Nabita Shrestha/Elina Maharjan. David Serdaroglu und Alexander Chen unterlagen hingegen gleich zum Auftakt den Franzosen Emmanuel Lebesson/Alexandre Cassin glatt mit 0:3 (-8,-2,-5). (APA; 24.11.2021)