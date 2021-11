Die Mutante, die bis jetzt B.1.1.529 heißt, tauchte erstmals Anfang November in Botswana auf und hat 32 Mutationen im Spike-Protein. Noch ist unklar, was das bedeutet

Schematische Darstellung eines Spike-Proteins mit den Mutationen (rot) der Alpha-Variante B.1.1.7. Die neue südafrikanische Variante B.1.1.539 weist über 30 solcher Mutationen auf. APA / Roland Schlager

In den letzten Monaten war es verhältnismäßig ruhig um neue Sars-CoV-2-Varianten. Das lag daran, dass Delta seit dem Sommer die Welt eroberte und nun für die Verschärfung der Pandemiesituation in Europa sorgt. Aufgrund seiner extrem hohen Infektiosität hat Delta alle anderen Mutanten verdrängt oder ausgeschaltet, noch bevor diese sich verbreiten konnten. Deshalb wurde auch schon spekuliert, ob Delta die letzte Supervariante sein könnte.

Doch seit wenigen Tagen blicken Experten wie der Genetiker Ulrich Elling (IMBA Wien) besorgt nach Südafrika – als ob die Situation in Europa und in Österreich nicht schon schlimm genug wäre. In Südafrika beginnt gerade der Sommer, und die Infektionszahlen müssten eigentlich gering bleiben. Dennoch stiegen zuletzt in der Provinz Gauteng (im Wesentlichen Johannesburg und Pretoria) die Inzidenzen – wenn auch noch auf sehr niedrigem Niveau – relativ stark an, was an einer neuen Variante liegen dürfte, die bis jetzt nur B.1.1.529 heißt.

Der rezente Anstieg der Infektionszahlen in der Provinz Gauteng (roter Pfeil) sieht auf den ersten Blick harmlos aus. Womöglich steckt die neue Variante B.1.1.529 dahinter. Es könnte sich aber auch um eine zufällige Häufung handeln, was zu hoffen wäre. Foto: Twitter

32 Mutationen im Spike-Protein

Diese weist nicht weniger als 32 Mutationen im Spike-Protein auf, also jenem Teil des Virus, den die meisten Impfstoffe verwenden, um das Immunsystem gegen Covid zu aktivieren. (Zum Vergleich: Bei Delta sind es nur acht Mutationen; die bloße Zahl sagt freilich wenig über die Eigenschaften aus.) Diese große Zahl an Mutationen macht auch Elling Sorgen, wie er am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Und der Sequenzier-Experte ist alles andere als ein Varianten-Panikmacher: Auch im STANDARD hat er neue Varianten immer wieder schon sehr früh richtig auf ihr Gefahrenpotenzial eingeschätzt, von Alpha über Delta bis Delta plus.

Auch Tom Peacock, Virologe am Imperial College London, veröffentlichte Einzelheiten über die neue Variante auf Github.com sowie in einer Reihe von Nachrichten auf Twitter. Aufgrund der besorgniserregenden Mutationen im Spike-Profil sollte diese Variante "sehr, sehr genau beobachtet werden", verlangt Peacock.

Er hofft aber – ähnlich wie auch Elling –, dass es sich beim Anstieg der Inzidenzen um einen zufälligen Cluster an Infektionsfällen handeln könnte. Anders gesagt: dass die Variante doch nicht so stark übertragbar ist beziehungsweise den Immunisierungen durch Infektion oder Impfung doch nicht so gut entgeht, wie manche befürchten.

Erste Fälle in Botswana und Südafrika

Die ersten Fälle der Variante wurden am 11. November in Botswana registriert, der früheste Fall in Südafrika folgte drei Tages später. Bei dem in Hongkong gefundenen Fall handelte es sich um einen 36-jährigen Mann, der vor seinem Flug von Hongkong nach Südafrika, wo er sich vom 22. Oktober bis zum 11. November aufhielt, einen negativen PCR-Test gemacht hatte. Bei seiner Rückkehr nach Hongkong war der Test negativ, während er am 13. November in der Quarantäne positiv getestet wurde.

Ravi Gupta, Professor für klinische Mikrobiologie an der Universität Cambridge, erklärte nach ersten Untersuchungen im Labor, dass zwei der Mutationen bei B.1.1.529 die Infektiosität erhöhen und die Antikörpererkennung verringern. "Die vorhandenen Mutationen geben Anlass zu großer Sorge", sagte er. Entscheidend sei aber, wie infektiös die neue Variante tatsächlich ist. Epidemiologische Daten zu B.1.529 gibt es aber noch nicht, die diese Frage klären könnten.

Womöglich bei HIV/Aids-Patienten entstanden

Francois Balloux, der Direktor des Instituts für Genetik am University College London, sagte dem Science Centre London, dass die neue Variante eine große Anzahl von Mutationen offenbar in einem einzigen Schub angehäuft habe. Das würde darauf hindeuten, dass sie sich während einer chronischen Infektion bei einer Person mit einem geschwächten Immunsystem entwickelt haben könnte, möglicherweise einem unbehandelten HIV/Aids-Patienten.

Balloux erwartet aufgrund der Mutationen, dass diese neue Variante im Vergleich zu Alpha oder Delta von neutralisierenden Antikörpern deutlich schlechter erkannt wird. Er fügte aber auch hinzu: "Zum jetzigen Zeitpunkt sind Vorhersagen schwierig, wie übertragbar die Variante sein könnte." Besorgnis sei aber erst geboten, wenn die Infektionsfälle in der Region um Johannesburg weiter stark ansteigen sollten. (Klaus Taschwer, 24.11.2021)