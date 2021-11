[Corona-Livebericht] Über 100.000 Corona-Tote in Deutschland, zweiwöchiger Lockdown in der Slowakei beginnt

[Gastkommentar von Erich Neuwirth] Das Impftempo ist zu niedrig

[Maßnahmen] Kampagnen gegen Gewalt an Frauen: Auch wenn es nur einer hilft

[Wirtschaft] Nationalbank warnt: Immobilienmarkt überhitzt zusehends

[Einserkastl] "Impf Heil!" und "Skihütten auf!"

[Podcast: Besser leben] Vitamin D: Was es kann und wann es gefährlich wird

[Kopf des Tages] Huw Thomas, der Arzt, dem die Queen vertraut

[Web] Die Weihnachtsangebote der Mobilfunker im Vergleich

[Start up] Gefallenes Bluttest-Wunderkind Elizabeth Holmes zeigt ein wenig Reue

[Kulinarik] Neuer Gault-Millau: Ikarus im Hangar 7 bekommt erstmals fünf Hauben

[15 Minuten] Kameras geschluckt: Joko & Klaas zeigen Bilder aus dem Magen

[Wetter] Nebel und Hochnebel liegen in den Niederungen wieder recht zäh. In den typischen Nebelregionen wird es oft bis in den Nachmittag hinein trüb bleiben, die Sonne setzt sich dort nur langsam durch. Abseits der Nebelfelder scheint noch etwas die Sonne. Von Südwesten her ziehen aber bereits dichte Wolkenfelder auf, südlich des Alpenhauptkammes setzt am Nachmittag leichter Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 1400m und 1900m. Der Wind weht schwach, am Alpenostrand auch mäßig aus südlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 8 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 9 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen.