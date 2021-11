Was hätten Sie geschätzt? Ich für meinen Teil lag ganz schön daneben. Obwohl, Teslas Model 3 hatte ich schon irgendwie auf der Rechnung. Andere aber nicht. Denn wenn man jahrelang so was wie Audi A4 quattro oder einen SUV, VW Tiguan etwa, bei Allrad vorne wähnte, hält die heimische Neuzulassungsstatistik heuer in den ersten drei Quartalen, deren Zahlen zu Reaktionsschluss vorlagen, diese Botschaft bereit: Überraschung, Überraschung. In Zahlen ausgedrückt brachte es Elon Musks erstes Massenmobil auf 2407 Stück, und wenn man sich ansieht, dass in dem Beobachtungszeitraum insgesamt 3109 3er zugelassen wurden, verweigerten davon nach Adam Riese nur 702 Allrad.

Tesla Model 3: Von 3109 Neuzulassungen waren 2407 mit Allradantrieb. Foto: Tesla

So, und jetzt gleich die zweite Überraschung. Der VW Bus. Schreibt sich neuerdings wie ein Software-Update, T6.1, ist mit 2088 Neuzulassungen aber klar Nummer 2. Weil die Einsatzszenarien einen immer weiteren Spagat abbilden mussten, trennen sich die Wege – den Pkw-Bereich decken künftig die neuen Multivans ab, erstmals auf MQB-Basis (Modularer Querbaukasten), den Nutzfahrzeugbereich nach Auslaufen des T6.1 umetikettierte Ford Transits.

Und wer hätte das gedacht: Mit 2088 Stück fährt der Allrad-VW-Bus (T6.1) auf Rang zwei. Foto: Volkswagen

Wie auch immer, die nächsten drei verblüffen schon weniger: BMW X3 (1431), X1 (1340) und 3er (1284), wie denn überhaupt BMW mit 7340 Neuzulassungen heuer die erfolgreichste Allradmarke ist. Es folgen Audi (5370), die dereinst mit quattro (neben Subaru) die Antriebsform bei Pkw salonfähig gemacht haben, Mercedes (5162), VW (4390), Suzuki (3075), Tesla (3030), Skoda (2429), Hyundai (1618), Volvo (1304), Dacia (1226), Land Rover (incl. Range Rover, 1189), Fiat (1120), Ford (1096) und Mazda (1077), um nur jene über der 1000er-Schwelle zu nennen.

1431 BMW X3 XDrive: Der dritte Stockerlplatz deckt sich mit Erwartungshaltung – ein SUV. Foto: BMW

Breitenwirksam

Von 189.881 Pkw-Neuzulassungen entfielen 46.256 auf allradbetriebene, sprich: Mehr als jeder vierte Pkw fällt ins Kapitel 4x4, 175 Allrad-Modelle gibt es insgesamt bei uns. Und, ebenfalls – Stichwort Tesla – statistisch relevant: Von den 46.256 entfallen wiederum schon 5436 auf batterieelektrische Autos. Auf das Model 3 folgen die Allrad-Elektriker Audi e-tron (1082), Tesla Model Y (607), Jaguar I-Pace (319), Ford Mustang Mach-E (308), Mercedes EQC (288), Porsche Taycan (132), Audi e-tron GT (122), VW ID.4 (88), Polestar 2 (50), Tesla Model S (17), BMW iX (13), Mercedes EQS und Tesla Model X (jeweils 2) sowie Kia EV6, Polestar 1 und Skoda Enyaq (jeweils 1).

Auf achter Position der erste Geländewagen: Fiat Panda, hier in der Cross-Variante. 1120 Stück. Foto: Gluschitsch

Eine letzte Kategorie von Fahrzeugen wollen wir noch rasch herausheben, nämlich die historisch erste mit Allrad, die Geländewagen, wobei Pick-ups nicht in dieser Betrachtung aufscheinen, da diese sich in der Nutzfahrzeugstatistik finden. Jedenfalls, Gelände – raten Sie einmal, wer da, in Stückzahlen, nicht Marge, das Rennen macht? Der Fiat Panda. Belegt mit 1120 Neuzulassungen Rang 8 bei 4x4. Auf den Plätzen unter den, das sei nochmals betont, Geländewagen von echtem Schrot und Korn folgen: Range Rover (342), Land Rover Discovery (241) und Defender (204), Mercedes G-Klasse (196), Jeep Wrangler (187), Subaru Forester (67) und zuletzt der alte Haudegen Toyota Landcruiser (62). (Andreas Stockinger, 26.11.2021)