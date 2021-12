Arbeiten, einkaufen, Tagesausflüge oder Urlaube machen – von Vorarlberg aus ist man schnell in anderen Ländern. Wie oft und aus welchen Gründen fahren Sie dort hin? Posten Sie im Forum!

Ob nach Deutschland, Liechtenstein oder in die Schweiz – innerhalb kurzer Zeit ist man vom westlichsten Bundesland Österreichs in den Nachbarstaaten. Auch Frankreich und Italien sind nicht fern. Eine Tatsache, die viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger veranlasst, regelmäßig über die Grenzen zu fahren. Einige pendeln sogar täglich mit dem Zug oder dem Auto ins Ausland – oft um dort ihrem Job nachzugehen. Aber auch Einkäufe erledigen manche lieber in einem der Nachbarländer.

Der Grenzübergang Lustenau verbindet Vorarlberg und die Schweiz. Foto: APA/JOCHEN HOFER

Ein weiterer Vorteil der geografischen Lage Vorarlbergs ist die Möglichkeit, für Tagesausflüge oder Kurzurlaube schnell neue Gegenden im Ausland zu entdecken. In weniger als zwei Stunden ist man vom Westen des Bundeslands bei einem der Schweizer Seen. Lebt man im Nordosten Vorarlbergs, liegt der Schwarzwald nicht fern, auch Straßburg und das französisch-deutsche Grenzgebiet sind mit dem Auto gut zu erreichen, ebenso wie Liechtenstein.

Nutzen Sie die Nähe zu den umliegenden Ländern?

Wie oft fahren Sie über die Grenze, und aus welchem Grund? Welches der Nachbarländer schätzen Sie besonders? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 3.12.2021)