"Die Ampel steht": Mit diesen Worten verkündete der künftige deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Donnerstag das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen – und ganz offiziell die künftige Zusammenarbeit zwischen SPD, Grünen und FDP.

Während die neue Regierung in den Startlöchern steht, verabschiedet sich Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schön langsam von ihrer Rolle. 16 Jahre und über 5.800 Tage lang war sie nun in diesem Amt – damit kratzt sie an dem Rekord des "ewigen Kanzlers" Helmut Kohl. Dieser war von 1982 bis 1998 genau 5870 Tage im Amt des Bundeskanzlers.

Was verbinden Sie mit der Ära Merkel? Foto: ARIS MESSINIS AFP

Die 16 Jahre ihrer Kanzlerschaft haben Deutschland geprägt und verändert. Merkels innenpolitischen Entscheidungen wurden viel gelobt und gutgeheißen, aber auch stark kritisiert und abgelehnt. Über die Jahre gewann sie nicht nur an Beliebtheit, sondern die Stimmen ihrer Gegnerinnen und Gegner, vor allem innerhalb Deutschlands, wurden lauter.

Im Ausland hingegen wurde sie von vielen für ihre diskrete, uneitle und sachliche Art geschätzt. Merkel pflegte gute Beziehungen zu wichtigen Präsidenten – darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Chinas Präsident Xi Jinping oder Ex-US-Präsident Barack Obama. Zu Letzterem hatte sie ein fast freundschaftliches Näheverhältnis; Obama selbst nannte Merkel einst seine engste Verbündete.



Welches Resümee ziehen Sie nach 16 Jahren Angela Merkel?

Was wird Ihnen positiv in Erinnerung bleiben, was sehen Sie eher kritisch? Welche Momente prägen die Ära Merkel? Wird sie Ihnen als deutsche Bundeskanzlerin fehlen? Welche Erwartungen haben Sie an ihren Nachfolger Olaf Scholz? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 30.11.2021)