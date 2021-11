Das Motto im Corona-Jahr: "To the ones we’ve waited all year to be with"

Apple veröffentlichte gerade seinen diesjährigen Weihnachtsspot, in "Saving Simon" will ein kleines Mädchen den Schneemann Simon retten in dem sie ihn ins Tiefkühlfach packt. Das Motto im Corona-Jahr: "To the ones we’ve waited all year to be with".

Gedreht wurde der Spot mit einem iPhone 13 Pro, Regie führten die Hollywood-Filmemacher Jason Reitman ("Juno", "Thank You for Smoking", "Ghostbusters Legacy") und Ivan Reitman (Ghostbusters", "Staatsanwälte küsst man nicht", "Twins")

Apple

Apple hat auch das ein Making of des "Saving Simon"-Spots veröffentlicht.

Apple

(red, 25.11.2021)