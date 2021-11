"Der talentierte Herr Schmid: Von der Kunst, Chats zu löschen" mittlerweile in der TVthek abrufbar

Foto: tvthek.orf.at

Am Mittwochabend lief in ORF 1 die Reportage "Der talentierte Herr Schmid: Von der Kunst, Chats zu löschen". Rund 300.000 Chats sind es, die auf dem Handy von Thomas Schmid. Kabinettsmitarbeiter, Generalsekretär im Finanzministerium, zuletzt ÖBAG-Chef, gespeichert waren. Marlies Faulend, Elisabeth Pfneisl und Hubertus Schwarz gehen in der Reportage der Frage nach: Wer ist dieser Thomas Schmid, der sich schon früh für Politik begeistert hat?

Für Verwunderung sorgt jetzt, dass die Sendung nicht (gänzlich) als Livestream zu sehen war, inzwischen ist sie in der ORF-TVthek hier abrufbar. Thomas Prantner, Vizedirektor für Online in der ORF-Technik, spricht von einem "internen Abwicklungsfehler, für den wir uns entschuldigen".

Interveniert habe bei ihm niemand, schreibt er: "Wir klären gerade hausintern, warum die ORF-1-Doku nicht als Livestream zu sehen war."

Im linearen TV sahen die Doku Mittwochabend ab ca. 21.10 Uhr im Schnitt 288.000 Zuseher und Zuseherinnen, der Marktanteil lag damit bei zehn Prozent. (red, 25.11.2021)