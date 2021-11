Re: Wunderwaffe Hanf, Der Untergang, Universum History: Eiskalte Leidenschaft, In meinem nächsten Leben – dazu die Radiotipps

Es kriselt bei Richard (Éric Caravaca) und Carole (Emmanuelle Devos), aber noch haben sie Hoffnung – "Nachsaison", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Fabien Malot

19.40 REPORTAGE

Re: Wunderwaffe Hanf – Altes Wissen neu entdeckt Vincent Lartizien ist überzeugt: Die Landwirtschaft muss in Zukunft auf Pflanzen setzen, die mit wenig Wasser auskommen. Seine persönliche Lieblingswunderwaffe: Hanf. Denn die robusten Pflanzen wachsen auch in unseren Breitengraden wie Unkraut. Bis 20.15, Arte

20.15 PREKÄR

Nachsaison (Basse saison, F 2021, Laurent Herbiet) Richard und Carole haben es nicht leicht. Ihr Sohn ist an einer Überdosis gestorben, sie stehen vor dem finanziellen Ruin, jetzt setzt ihnen auch noch ein habgieriger Vermögensverwalter zu. Ein Kindheitsfreund bietet einen Ausweg. Emmanuelle Devos und Eric Caravaca als sympathische Verlierer. Bis 21.40, Arte

20.15 KRIEGSENDE

Der Untergang (D/Ö/I 2004, Oliver Hirschbiegel) Am 20. April 1945 erreicht das Artilleriefeuer erstmals Berlin. Hitler (Bruno Ganz) will die Stadt allerdings nicht verlassen. Hervorragende schauspielerische Leistungen, vor allem von Bruno Ganz. Bis 22.35, 3sat

21.20 FINALE

Dancing Stars 2021 Es wird eine lange Nacht. Um den Sieg beim Tanzwettbewerb kämpfen: Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi, Kristina Inhof und Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl und Vesela Dimova sowie Jasmin Ouschan und Florian Gschaider. Bis 0.30, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Eiskalte Leidenschaft – Leni Riefenstahl zwischen Hitler und Hollywood 1932 brechen Leni Riefenstahl und Filmemacher Arnold Fanck zu fünfmonatigen Dreharbeiten nach Grönland auf, um den Film SOS-Eisberg zu drehen. Sie eine gescheiterte Tänzerin, die sich als Schauspielerin versucht, er ein avantgardistischer Pionier des Bergfilms. Bis 23.20, ORF 2

0.25 DOKUMENTATION

In meinem nächsten Leben 1991 traf der belgische Filmemacher Philippe de Pierpont sechs Kinder, die auf den Straßen der burundischen Großstadt Bujumbura lebten, und versprach, sie in den wichtigsten Phasen ihres Lebens mit der Kamera zu begleiten. Was ist seit dem letzten Treffen passiert? Bis 1.45, Arte