Die drei Teile der Beatles-Doku "Get Back" sind jeweils ab dem 25., 26. und 27. November auf Disney Plus abrufbar. Foto: apple, disney+

Hier kommen die Mediennews von heute:

Beatles-Dokumentation "Get Back": Auf den Spuren von Legenden – Peter Jacksons Doku zeigt die Beatles am Ende ihrer Karriere und gibt intime Einblicke in die Arbeitsweise der vier Genies – samt legendärem Rooftop-Konzert – Ab heute auf Disney+

Mittwochabend in ORF 1: Thomas-Schmid-Doku nicht im ORF-Livestream: TVthek-Chef Prantner erklärt das mit Abwicklungsfehler – "Der talentierte Herr Schmid: Von der Kunst, Chats zu löschen" mittlerweile in der TVthek abrufbar

Serienreif-Podcast: "Arcane" auf Netflix – Was taugt die Serie zu "League of Legends"? –Die neue Fantasy-Serie basiert auf dem beliebten Computerspiel-Universum. Web-Redakteur Georg Pichler hat sie geschaut

ORF-Aufsicht: "Argusaugen" auf neuen ORF-Chef: Stiftungsrat Lederer will auf Unabhängigkeit achten – Der Stiftungsrat tagt kommende Woche zum letzten Mal mit General Alexander Wrabetz – Personalplanung für große ORF-Rekrutierungswelle eingefordert

Generalsgehalt: Neue Führung kommt den ORF billiger – Sagt Norbert Steger,, Vorsitzender des Stiftungsrats

TV-Tagebuch: Politisches Hochamt: Regierungsbildung in Berlin bei ARD – Die Spitzenvertreter der neuen Dreierkoalition bei ihren ersten Fernsehauftritten. Zum Thema Impfpflicht blieben sie vage.

Gewalt in Film und TV: Täter dürfen inzwischen überleben – Platzwunden, zerbrochene Couchtische, psychopathische Täter. Heute sehen die Darstellungen von Gewalt gegen Frauen in Film und Fernsehen differenzierter aus

ORF-Publikumsrat: Weißmann gab Strategie für ORF-Präsenz auf Drittplattformen in Auftrag – ORF-Aktionsplan zu Barrierefreiheit stieß am Donnerstag im Publikumsrat auf Skepsis – Klima-Magazin wird multimedial – Liste an Empfehlungen an ORF-Führung

Ab mit dem Schneemann ins Tiefkühlfach: Apple-Weihnachtsspot "Saving Simon", gedreht mit einem iPhone 13 Pro – Das Motto im Corona-Jahr: "To the ones we’ve waited all year to be with"

Beschluss: Wien budgetiert Medienausgaben von jährlich jeweils 19,8 Millionen Euro – Für die kommenden zwei Jahre – Leichter Rückgang im Vergleich zu 2021

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live" über das Corona-Chaos in Schulen und bei "Talk im Hangar" über die Impfpflicht – Heute Abend ab 21.05 Uhr in ORF 3, ab 22.05 Uhr auf Servus TV.

Kameras geschluckt: Joko & Klaas zeigen Bilder aus dem Magen – Die Entertainer schluckten Würfel, Kügelchen und Lego-Teile – um auf Gesundheitsvorsorge aufmerksam zu machen

Switchlist: Gewalt im Kreißsaal, Freunde, Corona-Gurus am "Schauplatz", Snowpiercer, Politik live mit "Corona-Chaos im Klassenzimmer", Eco, Stöckl – TV-Tipps für heute Abend

Eine entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.