Die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck gehen als Minister für Äußeres und Klimaschutz in die Regierung. Foto: imago / Mike Schmidt

Kaum haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag präsentiert, da steht ihnen schon die nächste Etappe auf dem Weg in die Ampelregierung bevor. Die Spitzen aller Parteien müssen nun die Zustimmung der Basis einholen. SPD und FDP wollen dies bei Parteitagen am ersten Dezemberwochenende tun.

Am aufwendigsten wird es für die Grünen. Dort dürfen die 125.000 Mitglieder die Entscheidung fällen. Sie können in den nächsten zehn Tagen digital oder per Brief abstimmen. Votiert eine einfache Mehrheit für den Vertrag, gilt er als angenommen. Ein Quorum gibt es nicht.

Unter den Grünen dürften auch die lautesten Kritiker des Vertrages zu finden sein – auch wenn Grünen-Chef Robert Habeck betont: "Wir sind auf einem 1,5-Grad-Pfad." Die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future erklären: "Der aktuelle Koalitionsvertrag allein reicht für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze nicht aus. Mit ihren vorgelegten Maßnahmen entscheiden sich die drei Parteien bewusst für eine weitere Eskalation der Klimakrise." Greenpeace ist zwar über den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent bis 2030 erfreut, sieht aber zu wenig Klimaschutz beim Verkehr. Deutschland werde nicht schneller aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, als ohnehin von der EU geplant.

Verkehr als Problemfall

"Der Verkehr wird absehbar der Problemfall der Ampel beim Klimaschutz", sagt Greenpeace-Chef Martin Kaiser. Das deutsche Verkehrsministerium, das in den vergangenen Jahren von Andreas Scheuer (CSU) geleitet worden war, ging bei den Koalitionsverhandlungen überraschend nicht an die Grünen, sondern an die Liberalen.

Dass die Verhandlungen nicht immer einfach waren, berichtete Grünen-Chefin Annalena Baerbock. "Wir hatten die Nase auch mal richtig voll, weil wir das Gefühl hatten, für den Klimaschutz sind nur die Grünen verantwortlich", sagte sie über die Koalitionsgespräche.

Nicht traurig ist Habeck angesichts der Übernahme des Finanzministeriums durch FDP-Chef Christian Lindner. Habeck hätte den Posten ja auch gern gehabt. Nun aber erklärte er, das sei "völlig in Ordnung". Das Finanzministerium sei "im besten Fall ein Ermöglichungsministerium und im schlimmsten Fall ein Verhinderungsministerium".

Debatte über Gesundheit

Die FDP war die erste der Ampelparteien, die ihre komplette Kabinettsliste vorgelegt hat. Sie wird nebst dem Finanzministerium noch drei Ressorts übernehmen. Der parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann wird Justizminister, der bisherige Generalsekretär Volker Wissing Verkehrsminister. Und die hessische FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger soll an der Spitze des Bildungsministeriums stehen.

Unklar war am Donnerstagnachmittag noch, wie die Grünen drei ihrer Ressorts besetzen, die Beratungen dauerten länger als geplant. Zu hören war von heftigen Debatten um die Karrierechancen von Fraktionschef Anton Hofreiter und dem ehemaligen Parteivorsitzenden Cem Özdemir.

Etwas mehr Zeit lässt sich die SPD, die für die Besetzung des Gesundheitsministeriums zuständig ist. Sie will sich erst Anfang Dezember positionieren. Nicht klar war am Donnerstag, ob ein Gesundheitsminister Karl Lauterbach Chancen hat. Der künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) soll eine Frau für diesen Posten favorisieren. Offen war zudem die Besetzung des Verteidigungsressorts, das der SPD zufällt. Auffällig: Die SPD übernimmt auch das Innenressort. Sie will offensichtlich Kompetenzen bei der äußeren und inneren Sicherheit zeigen. Die beiden Ministerien waren bisher in den Händen der Union.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums hat erklärt, man freue sich mit der neuen deutschen Regierung darauf, die transatlantische Partnerschaft neu zu beleben. (Birgit Baumann aus Berlin, 25.11.2021)