Klarer Sieg. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Österreichs Basketball-Nationalmannschaft der Männer ist am Donnerstag mit einem klaren Sieg in die erste Runde der Vorqualifikation (Gruppe A) zur Europameisterschaft 2025 gestartet. Die ÖBV-Auswahl bezwang die Schweiz in der Schwechat Event Arena (Multiversum) mit 80:64 (44:29). Bogic Vujosevic mit 20 und der 18-jährige Rahaan Guylain Mbemba sowie Erol Ersek mit 15 bzw. zwölf Punkten als jeweils persönliche Bestleistungen im Team führten die Heimischen an.

Im Aufgebot von Coach Raoul Korner war ein Quintett erstmals in einem Pflichtspiel dabei. Das neu formierte österreichische Team mit Neo-Kapitän Thomas Klepeisz dominierte die Partie vom Start weg. 16:4 hieß es in der 5. Minute. Nachdem die Eidgenossen auf 24:22 (14.) verkürzt hatten, legten die Heimischen mit einem 20:7-Lauf noch vor der Pause der Grundstein zum ersten vollen Erfolg in einem Bewerbspiel seit fast drei Jahren. Anfang Dezember 2018 hatte Österreich in der damaligen EM-Vorqualifikation auswärts gegen Zypern 81:71 gewonnen.

Am Sonntag (18.00 Uhr MEZ, live ORF Sport +) sind die ÖBV-Männer in Irland zu Gast. Der nächste Gegner gewann zum Auftakt in Zypern mit 81:73 (44:31). (APA, 25.11.2021)