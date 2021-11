Großbritannien und Israel schränken den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika ein. Foto: REUTERS/Carlos Barria

Aus Sorge vor der im südlichen Afrika entdeckten neuen Coronavirus-Variante verhängen Großbritannien und Israel Reisebeschränkungen für mehrere afrikanische Länder. Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Namibia und Eswatini seien als "rote Länder" eingestuft worden, teilten Vertreter beider Staaten unabhängig voneinander mit. Für heimische Rückkehrer aus diesen Ländern gelte zudem eine strenge Quarantänepflicht.

In Südafrika und Botswana wurde zuvor eine neue Variante entdeckt, die Wissenschafter beunruhigt. Es gebe Hinweise darauf, dass B.1.1.529 womöglich noch ansteckender sei als die Delta-Variante und dass die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam dagegen seien, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid. DER STANDARD hat am Donnerstag bereits den aktuellen Stand zur Variante zusammengefasst.

Reisefreudige Weihnachtszeit befürchtet

Der Flugverkehr aus den sechs Ländern solle von Freitagmittag an eingestellt werden, hieß es in Großbritannien. Von Sonntag an gilt für britische Rückkehrer eine Pflicht zur Hotelquarantäne. Bisher wurden in Großbritannien keine Fälle mit der neuen Variante festgestellt. Täglich kommen jedoch nach Angaben der Nachrichtenagentur PA rund 500 bis 700 Reisende allein aus Südafrika in dem Land an. Über die Weihnachtszeit wird mit einer höheren Zahl gerechnet.

Noch ist B.1.1.529 in Großbritannien nicht als besorgniserregende Variante (variant of concern) eingestuft. PA zitierte jedoch einen Experten der britischen Behörde für Sicherheit im Gesundheitswesen mit der Einschätzung, es handle sich um "die schlimmste Variante, die wir bisher gesehen haben".

Auch Israel reagiert

In Israel teilte das Büro des Ministerpräsidenten Naftali Bennett mit, dass Ausländer aus Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini nicht mehr nach Israel einreisen dürften. Israelis, die aus diesen Ländern zurückkehrten, müssten für bis zu 14 Tage in Quarantäne in ein Corona-Hotel. Nach einer Woche könnten sie sich jedoch mit zwei negativen PCR-Tests freitesten. Israelis dürften auch – ohne Sondergenehmigung des Gesundheitsministeriums – nicht in diese Länder fliegen.

Bennett habe mit Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sowie anderen Vertretern des Gesundheits- und des Verteidigungsministeriums über einen sofortigen Stopp aller Flüge aus den und in die betroffenen Länder beraten, hieß es. Man werde die neue Variante weiter genau beobachten, um eine Ausbreitung in Israel zu verhindern.

Nach dem Ende der vierten Corona-Welle in Israel war in dem Land zuletzt wieder ein leichter Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet worden. Bei der letzten Welle dominierte die besonders ansteckende Delta-Variante.

Als erstes Land weltweit hatte Israel Ende Juli eine Booster-Kampagne mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer begonnen. Diese Woche begann zudem die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren. Von 9,4 Millionen israelischen Bürgern sind rund 43 Prozent inzwischen dreifach geimpft. Fast zwei Drittel bekamen zumindest zwei Spritzen. (APA, red, 26.11.2021)