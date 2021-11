In dieser Galerie: 2 Bilder Spendengala im Lockdown im "Dancing Stars"-Ballroom am Mittwochabend. Foto: Screenshot ORF TVthek Vizekanzler Werner Kogler und Kanzler Alexander Schallenberg bei der "Licht ins Dunkel"-Gala. Foto: Screenshot ORF TVthek

Wien – Eine große Fernsehgala mit Bundespräsident, Bundeskanzler, Vizekanzler und Gesundheitsminister gemeinsam im TV-Studio just in Zeiten des Lockdowns? Das zumindest widersprüchliche Bild der Gala zur großen ORF-Charity "Licht ins Dunkel" am Mittwochabend rief heftige Kritik in sozialen und klassischen Medien hervor. Was sagt der ORF dazu?

"Die 'Licht ins Dunkel'-Gala ist – wie alle ORF-Studiosendungen – eine TV-Produktion und keine Veranstaltung", erklärt ein ORF-Sprecher auf Anfrage. "Die Gäste im Studio waren alle Mitwirkende an der Gala, die im Laufe des Abends auch Spenden an den Telefonen entgegengenommen haben. In dieser Funktion waren sie Teil der Produktion." Der Sprecher betont zudem: "Sämtliche Mitwirkenden waren 2G-überprüft und tagesaktuell getestet."

Pius Strobl leitet im ORF den Bereich Humanitarian Broadcasting und ist damit insbesondere für "Licht ins Dunkel" zuständig, zugleich für Sicherheit im ORF. Er verweist im Gespräch mit dem STANDARD auf strenge 2-G-und Test-Kontrollen aller Teilnehmer. Drei MInister mussten das letzte Stück zu Fuß zum ORF-Zentrum kommen, weil alle Besucher vorab anzumelden waren – und ihre Fahrer nicht angemeldet wurden.

Im ORF-Studio waren laut Strobl bei der Gala 100 Menschen anwesend. Das Studio biete üblicherweise Platz für 300 Menschen, mit Tribüne 480.

Strobl erklärt das Festhalten an der Gala auch in Lockdown-Zeitenso: Neben dem guten Zweck der Gala sei die TV-Show zudem "ein Stück Normalität" in einer Zeit, in der sich das Land spalte, Menschen Vertrauen und Verständnis verlören Die Veranstaltung wolle Hoffnung und Zuversicht demonstrieren. Und sie habe schon mit der besonders hohen Spendenbereitschaft gezeigt, "wie toll das Land ist", auch in dieser schwierigen, deprimierenden Zeit.

Laut ORF wurden am Abend der Gala bis 24 Uhr 3.372.150 Euro eingesammelt, die über den Verein Licht ins Dunkel an Sozialprojekte gehen. Im Vorjahr erreichte die Spendengala rund 2,4 Millionen Euro.

Die Gala sahen in ORF 2 durchschnittlich 565.000 Menschen – der Höchstwert lag bei 682.000. (red, 26.11.2021)