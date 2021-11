In dieser Galerie: 2 Bilder Spendengala im Lockdown im "Dancing Stars"-Ballroom am Mittwochabend. Foto: Screenshot ORF TVthek Vizekanzler Werner Kogler und Kanzler Alexander Schallenberg bei der "Licht ins Dunkel"-Gala. Foto: Screenshot ORF TVthek

Wien – Eine große Fernsehgala mit Bundespräsident, Bundeskanzler, Vizekanzler und Gesundheitsminister gemeinsam im TV-Studio just in Zeiten des Lockdowns? Das zumindest widersprüchliche Bild der Gala zur großen ORF-Charity "Licht ins Dunkel" am Mittwochabend rief heftige Kritik in sozialen und klassischen Medien hervor. Was sagt der ORF dazu?

"Die 'Licht ins Dunkel'-Gala ist – wie alle ORF-Studiosendungen – eine TV-Produktion und keine Veranstaltung", erklärt ein ORF-Sprecher auf Anfrage. "Die Gäste im Studio waren alle Mitwirkende an der Gala, die im Laufe des Abends auch Spenden an den Telefonen entgegengenommen haben. In dieser Funktion waren sie Teil der Produktion." Der Sprecher betont zudem: "Sämtliche Mitwirkenden waren 2G-überprüft und tagesaktuell getestet."

Laut ORF wurden am Abend der Gala bis 24 Uhr 3.372.150 Euro eingesammelt, die über den Verein Licht ins Dunkel an Sozialprojekte gehen. Die Gala sahen in ORF 2 durchschnittlich 565.000 Menschen – der Höchstwert lag bei 682.000. (red, 26.11.2021)