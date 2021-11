Für diesen Tresor sucht die EVN einen Öffner. EVN

St. Pölten – Sie verfügen über eine ruhige Hand, das nötige Feingefühl im Umgang mit komplexen Zahlenkombinationen und scheuen keine mitunter nervenaufreibende und zeitaufwendige Tätigkeit? Dann sollten Sie sich beim niederösterreichischen Energieversorger EVN melden. Dort steht man nämlich aktuell vor dem Problem, dass man bei Arbeiten an dem stillgelegten Gaskraftwerk in der Neunkirchner Katastralgemeinde Peisching, das aktuell als Holzlagerstätte genutzt wird, in einem ehemaligen Büro auf einen in Vergessenheit geratenen Tresor gestoßen ist.

Das Problem dabei: Leider ist weder der Inhalt bekannt, noch ist der passende Schlüssel auffindbar. Vonseiten der EVN sucht man daher jetzt einen fachkundigen Panzerknacker. "Bevor wir nun die schweren Geschütze auffahren, hoffen wir, jemanden zu finden, der uns hilft, diesen 800 Kilogramm schweren Tresor ohne Beschädigung zu öffnen. Die Herstellerfirma hat bereits abgewunken. Wäre sonst schade um dieses schöne, historische Stück", erläutert EVN-Sprecher Stefan Zach. Ein allfälliger Finderlohn sei natürlich Ehrensache.

Offen ist hingegen, inwieweit eine einschlägige Safeknacker-Vergangenheit dem Vorhaben im Wege steht oder ob im Dienst der guten Sache über eine eventuell nicht ganz saubere Strafregisterbescheinigung großzügig hinweggesehen wird. (Markus Rohrhofer, 26.11.2021)