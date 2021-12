An einem Freitagabend im Jänner 2020 liest Biontech-Gründer Uğur Şahin in einer medizinischen Fachzeitschrift das erste Mal von dem neuartigen Coronavirus, das sich im chinesischen Wuhan ausbreitete.

Joe Miller, Uğur Şahin, Özlem Türeci, "Projekt Lightspeed". 22,95 Euro / 352 Seiten. Rowohlt, 2021 Cover: Rowohlt

Was damals weder Wissenschaft noch Politik groß in Aufruhr versetzte, ließ ihn zu dem Schluss kommen: Das Virus würde sich zur Pandemie entwickeln und mindestens zwei Millionen Todesopfer fordern. Er erzählte seiner Frau und Forschungspartnerin Özlem Türeci davon, und noch am selben Abend beschlossen sie, einen Impfstoff zu entwickeln.

Laienfreundliche Erklärung

In Projekt Lightspeed erzählt Joe Miller die Geschichte des Biontech-Impfstoffs, dem weltweit ersten zugelassenen gegen Covid-19. Miller hat das Forscherpaar von den ersten Schritten der Entwicklung bis zur Zulassung des Impfstoffs begleitet.

Er gibt einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Phasen der Impfstoffentwicklung, vom Design über die klinischen Studien bis zur Prüfung der Wirksamkeit. Vor allem aber schreibt er die Geschichte der mRNA, des kleinen Moleküls, das sich mit als wirksamste Waffe gegen das Coronavirus erwiesen hat.

Miller, selbst kein Naturwissenschafter, versucht die medizinischen Prozesse laienfreundlich zu erklären. Jedem medizinischen Fachbegriff gibt er ein militärisches Pendant: Dentrische Zellen sind Generäle, T-Zellen Truppen. So beginnt man zu verstehen, wie mRNA-basierte Impfstoffe unser Immunsystem trainieren, um im Ernstfall den wirklichen Feind, das Virus, abwehren zu können.

Eine Lektüre für nebenbei ist Projekt Lightspeed trotzdem nicht. Die Funktionsweise von mRNA ist und bleibt kompliziert. Nach dem Lesen weiß man aber definitiv etwas mehr über den Stoff, mit dem Millionen Menschen in den letzten Monaten geimpft wurden. (Laura Schmidt, ALBUM, 13.12.2021)